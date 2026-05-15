Procesul pentru viol din New York al lui Harvey Weinstein s-a încheiat cu anularea procedurii, după ce juriul nu a ajuns la un verdict

Judecătorul Curtis Farber a declarat anularea procesului după ce jurații au informat instanța că nu pot ajunge la o decizie unanimă în privința acuzației potrivit căreia Harvey Weinstein ar fi violat-o în 2013 pe actrița Jessica Mann, informează Associated Press.

Deliberarea juriului a durat trei zile. După ce l-au anunțat pe judecător că au concluzionat că nu pot ajunge la un verdict comun, instanța le-a cerut inițial să continue deliberările, conform practicii judiciare din statul New York.

O nouă audiere a fost programată pentru 24 iunie, când procurorii vor decide dacă vor solicita organizarea unui al patrulea proces în acest caz.

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a declarat că este dezamăgit de rezultat, dar că respectă decizia juriului.

El a precizat că autoritățile vor discuta cu Jessica Mann înainte de a lua o decizie privind continuarea procedurilor.

Procesul, anulat și în luna iunie a anului trecut, reprezintă o reluare a celui din 2020 care îl condamnase la 23 de ani de detenție, dar care a fost anulat de Curtea de Apel din New York în 2024, pe motiv că instanța inițială a acceptat mărturii nepermise.

Tot în iunie 2025 Weinstein a fost găsit vinovat pentru agresarea fostei asistente de producție Miriam Haley în 2006 și achitat pentru o altă acuzație legată de Kaja Sokola.

În ciuda impasului, Weinstein rămâne în detenție, fiind deja condamnat la 16 ani de închisoare în California pentru o altă faptă de viol.