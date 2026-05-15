Procesul pentru viol din New York al lui Harvey Weinstein s-a încheiat cu anularea procedurii, după ce juriul nu a ajuns la un verdict

Rejudecarea procesului lui Harvey Weinstein pentru viol s-a finalizat vineri fără un verdict, după ce juriul din New York a anunțat că nu poate să ajungă la un verdict unanim. În ciuda anulării procesului, fostul mogul de la Hollywood rămâne în detenție pentru alte infracțiuni sexuale.
Radu Mocanu
15 mai 2026, 21:34, Știri externe
Judecătorul Curtis Farber a declarat anularea procesului după ce jurații au informat instanța că nu pot ajunge la o decizie unanimă în privința acuzației potrivit căreia Harvey Weinstein ar fi violat-o în 2013 pe actrița Jessica Mann, informează Associated Press

Deliberarea juriului a durat trei zile. După ce l-au anunțat pe judecător că au concluzionat că nu pot ajunge la un verdict comun, instanța le-a cerut inițial să continue deliberările, conform practicii judiciare din statul New York. 

O nouă audiere a fost programată pentru 24 iunie, când procurorii vor decide dacă vor solicita organizarea unui al patrulea proces în acest caz. 

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a declarat că este dezamăgit de rezultat, dar că respectă decizia juriului. 

El a precizat că autoritățile vor discuta cu Jessica Mann înainte de a lua o decizie privind continuarea procedurilor. 

Procesul, anulat și în luna iunie a anului trecut, reprezintă o reluare a celui din 2020 care îl condamnase la 23 de ani de detenție, dar care a fost anulat de Curtea de Apel din New York în 2024, pe motiv că instanța inițială a acceptat mărturii nepermise. 

Tot în iunie 2025 Weinstein a fost găsit vinovat pentru agresarea fostei asistente de producție Miriam Haley în 2006 și achitat pentru o altă acuzație legată de Kaja Sokola

În ciuda impasului, Weinstein rămâne în detenție, fiind deja condamnat la 16 ani de închisoare în California pentru o altă faptă de viol.

