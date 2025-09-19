Fraudă cu marca „Maradona”: Două surori ale lui Maradona și avocatul său sunt anchetați de un tribunal de apel din Buenos Aires

Un tribunal de apel din Buenos Aires l-a pus sub acuzare pe fostul avocat al lui Maradona și doi asistenți ai acestuia pentru presupusa administrare frauduloasă a activelor jucătorului, potrivit AFP. De asemenea, două surori ale fotbalistului, Rita și Claudia Maradona, precum și o notariță, sunt cercetate ca posibile complici. Bunurile sechestrate au o valoare de aproximativ 1,34 milioane de dolari (2 miliarde de peso argentinieni).

Fiicele lui Maradona, Dalma și Giannina, susțin că marca și filialele acesteia ar fi trebuit să le fie transferate imediat după decesul tatălui lor, în 2020, la vârsta de 60 de ani. Tribunalul a menționat că afacerea de gestionare a mărcii condusă de Morla ar fi fost doar un paravan, Maradona păstrând controlul asupra activelor până la moartea sa, iar în aceste condiții acestea „revin imediat moștenitorilor”.

Alți trei copii ai fotbalistului s-au alăturat ulterior procesului ca părți civile.

Diego Maradona a murit după o intervenție chirurgicală pe creier, cauzată de insuficiență cardiacă și edem pulmonar acut. O altă procedură judiciară privind presupusa neglijență medicală în cazul morții sale așteaptă un nou proces, după ce primul a fost anulat în mai 2025, judecătoarea implicată fiind recuzată din cauza participării la un documentar neautorizat.