Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în vestul Turciei

Un avion de vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbușit, a relatat agenția oficială de știri Anadolu, Informația a fost oferită de surse de la Ministerul Apărării. Aeronava a decolat la ora locală 00:56 de la o bază din provincia Balikesir, după care s-a pierdut contactul, potrivit aceleiași surse citate de Le Figaro.

Epava aeronavei a fost găsită pe sol. Pilotul a murit, iar cauza prăbușirii este în curs de investigare.

Armata turcă a suferit o altă tragedie în noiembrie, când un avion de transport militar C-130, care venea din Azerbaidjan, s-a prăbușit în Georgia. Toți cei 20 de militari aflați la bord au murit.

Alte avioane F-16, proiectate de compania americană Lockheed Martin, s-au prăbușit în ultimele luni. În ianuarie, Taiwan a localizat cutia neagră a unuia dintre aceste avioane de vânătoare care se prăbușise în mare în timpul unei misiuni de rutină. Pilotul său, care s-a catapultat în larg, a fost dat dispărut. În Polonia, o altă aeronavă s-a prăbușit în august în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian.