Tragedie în Congo: Cel puțin 200 de persoane au murit după prăbușirea unor mine

Prăbușirea a avut loc miercuri la minele Rubaya, controlate de rebelii M23, a declarat pentru Associated Press Lumumba Kambere Muyisa, purtătorul de cuvânt al guvernatorului provinciei Nord-Kivu, numit de rebeli. El a spus că alunecarea de teren a fost cauzată de ploile torențiale

„Până în prezent, sunt peste 200 de morți, dintre care unii sunt în noroi și nu au fost încă recuperați”, a spus Muyisa.

Acesta a adăugat că mai multe persoane au fost rănite și transportate la trei unități medicale din orașul Rubaya.

Guvernatorul provinciei a suspendat temporar exploatarea minieră artizanală în zonă și a ordonat relocarea locuitorilor care își construiseră adăposturi în apropierea minei.

Rubaya se află în inima estului Congo, o zonă bogată în minerale a țării din Africa Centrală, care de zeci de ani este sfâșiată de violențele forțelor guvernamentale și ale diferitelor grupuri armate, inclusiv M23.