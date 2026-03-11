Armata americană a anunțat că a distrus 16 nave iraniene de plasare a minelor în apropierea Strâmtorii Hormuz

„Forțele americane au eliminat mai multe nave de război iraniene pe 10 martie, inclusiv 16 nave de plasare a minelor în apropierea Strâmtorii Hormuz”, a scris acesta pe rețeaua X, relatează Le Figaro.

Donald Trump anunțase anterior că mai multe ambarcațiuni fuseseră distruse: „Sunt încântat să raportez că în ultimele ore am lovit și am distrus complet 10 ambarcațiuni și/sau nave inactive care puneau mine și vor urma și altele!”, a declarat el pe platforma sa Truth Social. El a avertizat că vor exista „consecințe militare” semnificative dacă Iranul ar decide să mineze Strâmtoarea Hormuz, prin care trece în mod normal 20% din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).

„Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi fără precedent”, a avertizat președintele SUA la Truth Social. „Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce a fost amplasat, va fi un pas uriaș în direcția corectă!”, a adăugat el.

Nave iraniene, eliminate rapid

Statele Unite ar putea folosi aceleași rachete pe care le-au folosit anterior pentru a arunca în aer nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe pentru a „elimina în sfârșit” orice navă care plasează mine în Golful Ormuz, a adăugat Donald Trump. „Acestea vor fi tratate rapid și violent. ATENȚIE!”, a scris el. CNN, citând surse anonime apropiate serviciilor secrete americane, a relatat că Iranul a început într-adevăr să plaseze mine în Strâmtoarea Ormuz, unde traficul maritim s-a oprit practic complet.