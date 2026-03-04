Premierul canadian susține „cu regret” loviturile împotriva Iranului

Premierul canadian, Mark Carney, a declarat că susține recentele lovituri împotriva Iranului, dar a precizat că este o poziție pe care o adoptă „cu regret”. În timpul vizitei sale la Sydney, Australia, Carney a cerut tuturor părților implicate să reducă rapid tensiunile din conflictul în escaladare, scrie BBC.

Declarațiile vin după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri asupra unor ținte iraniene la finalul săptămânii trecute. Iranul a răspuns prin lansarea de rachete și drone către Israel și către state din Golf aliate cu Washingtonul.

Carney a avertizat că actuala criză reflectă probleme mai profunde ale ordinii internaționale de securitate.

Canada susține acțiunea împotriva Iranului, dar cere prudență

Premierul canadian a spus că ambițiile nucleare ale Iranului reprezintă de mult timp o amenințare globală serioasă. El a argumentat că un Iran dotat cu arme nucleare ar reprezenta un „pericol major” pentru securitatea internațională.

De asemenea, liderul canadian a descris regimul iranian drept unul dintre cei mai mari exportatori de terorism din lume. Totuși, Carney a criticat modul în care s-au desfășurat operațiunile militare.

El a afirmat că Statele Unite și Israelul au lansat loviturile fără a se consulta cu aliații și fără a implica Organizația Națiunilor Unite. Carney a subliniat că o coordonare internațională este esențială în fața amenințărilor globale de securitate.

„Nimeni nu are un program nuclear civil îngropat la aproape doi kilometri sub deșert”, a declarat Carney în timpul briefingului. El a spus că astfel de instalații ridică semne serioase de întrebare cu privire la intențiile nucleare ale Iranului.

Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu

Cea mai recentă escaladare urmează ani de confruntări între Iran și statele aliniate Occidentului în regiune. Atacurile recente au alimentat temerile că actualul conflict ar putea escalada într-un război regional mai amplu.

Replica Iranului cu rachete și drone a vizat Israelul și mai multe state din Golf aliate cu Statele Unite. Analiștii avertizează că o escaladare continuă ar putea destabiliza piețele energetice și securitatea regională.

Carney a cerut tuturor părților implicate să acționeze rapid pentru a preveni o nouă escaladare militară.

Canada încearcă și repararea relațiilor cu India

În timpul aceleiași vizite, Carney a răspuns și la întrebări despre relațiile cu India. El a descris discuțiile recente cu premierul Narendra Modi drept „deschise” și constructive.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat după ce Canada a acuzat India de implicare într-un asasinat din 2023. India a respins ferm acuzațiile, ceea ce a declanșat o criză diplomatică între cele două guverne.

În ciuda tensiunilor, Canada și India au anunțat recent noi acorduri privind energia nucleară și mineralele critice.

Oficialii spun că reluarea dialogului diplomatic este importantă pentru comerț, cooperare în materie de securitate și stabilitate regională.