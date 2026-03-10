Liderul revoluției iraniene denunță succesiunea ereditară a lui Khamenei

Ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem, s-a opus tranzițiilor ereditare de putere și nu îl vrea pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept succesor, a subliniat Karim Sadjadpour, cercetător senior la think tank-ul Carnegie Endowment, citat de Sky News.

Khomeini a fost o figură proeminentă a mișcării populare care a răsturnat monarhia ereditară susținută de SUA în Iran în 1979.

Sadjapour a împărtășit două citate ale lui Khomeini pe X:

„Islamul proclamă monarhia și succesiunea ereditară ca fiind greșite și invalide. Când islamul a apărut pentru prima dată în Iran, Imperiul Bizantin, Egipt și Yemen, întreaga instituție a monarhiei a fost abolită… Monarhia și succesiunea ereditară reprezintă același sistem de guvernare sinistru și malefic care l-a determinat pe Domnul Martirilor (Hussain bin Ali – pacea fie cu el) să se ridice în revoltă și să caute martiriul în efortul de a împiedica instaurarea acestuia. El s-a revoltat împotriva succesiunii ereditare a lui Yazid, refuzând să o recunoască. Islamul, așadar, nu recunoaște monarhia și succesiunea ereditară; acestea nu au loc în Islam”.

Nepotul lui Khomeini, Hassan Khomeini, în vârstă de 53 de ani, era de așteptat să joace un rol important în deliberările privind înlocuirea lui Khamenei, dar în cele din urmă a pierdut.

Clericul avea o reputație de susținător al reformelor și, ocazional, își exprima dezacordul față de autorități.

Într-un interviu acordat Reuters în 2015, un prieten apropiat al său l-a descris ca fiind un teolog progresist, în special în ceea ce privește muzica, drepturile femeilor și libertatea socială.

Opt drone iraniene au fost interceptate de Arabia Saudită și Kuweit

Saudi Arabia și Kuwait au anunțat că au interceptat mai multe drone lansate de Iran în cursul dimineții de marți. Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că două drone au fost distruse în estul țării, iar Garda Națională din Kuweit a anunțat că a doborât șase drone care vizau zonele din nordul și sudul țării, notează Associated Press.

Garda Revoluționară Islamică răspunde amenințărilor lui Trump: Iranul va decide când se va termina războiul

Garda Revoluționară Islamică din Iran a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump.

Ali Mohammad Naeini, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, a anunțat că forțele armate ale Iranului sunt pregătite pentru o confruntare cu forțele americane în zona Strâmtorii Hormuz, precizând: „Iranul va decide când se va termina războiul. Forțele armate ale Republicii Iran așteaptă flota navală americană în regiunea Strâmtorii Hormuz și portavionul Gerald Ford”.

Bahrain: O tânără a murit și opt persoane au fost rănite în urma unui atac iranian asupra capitalei

„O femeie din Bahrain în vârstă de 29 de ani a murit și opt persoane au fost rănite în urma agresiunii flagrante iraniene împotriva unei clădiri rezidențiale din Manama”, a transmis ministerul de Interne din Bahrain în nopate de luni spre marți.

Trump amenință Iranul cu un răspuns militar „de 20 de ori mai puternic” dacă este blocată Strâmtoarea Hormuz

Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ale Americii vor lovi Iranul „de 20 de ori mai puternic” dacă tranzitul de petrol va fi oprit prin Strâmtoarea Hormuz. Amenințare vine după ce prețul petrolului a crescut la peste 116 dolari pe baril.

Senatorii democrați amenință cu blocaje și noi voturi privind puterile de război

Mai mulți senatori democrați au anunțat că vor continua să forțeze voturi pentru limitarea puterilor de război ale președintelui Trump, privind războiul din Orientul Mijlociu dacă Pete Hegseth și Marco Rubio nu vor depune mărturie în cadrul unor audieri publice în fața Congresului.

Trump face anunțuri în conferința de presă:

„Am scufundat 51 de nave.

Știm toate locurile unde se fabrică dronele și sunt atacate una după alta.

Capacitatea lor de rachete a scăzut la aproximativ 10%, poate chiar mai puțin.

Am lăsat unele dintre cele mai importante ținte pentru mai târziu. În cazul în care va trebui să o facem, dacă le lovim, va dura mulți ani până vor fi reconstruite. Au legătură cu producția de electricitate și multe alte lucruri. Deci, nu vrem să facem asta dacă nu este nevoie. Dar sunt genul de lucruri care sunt foarte ușor de lovit, dar foarte devastatoare dacă sunt lovite. Așteptăm să vedem ce se întâmplă înainte să le lovim. Le-am putea elimina pe toate într-o singură zi.

Acum avem interceptoare ieftine care combat eficient dronele iraniene.

I-au spus lui Witkoff, pe scurt: „Vrem să construim arme nucleare”.

Nu au negociat niciodată cu bună-credință. Au continuat să spună: „Vrem să construim centrale nucleare. Vrem îmbogățire la niveluri inacceptabile.” Chiar și atunci când au refuzat o ofertă de combustibil nuclear gratuit nelimitat pentru totdeauna.

Regimul încerca să-și reconstituie programul de armament într-un alt loc. Nu se puteau întoarce acolo unde erau – cele trei locuri pe care le-am distrus. Dar începeau să lucreze la un alt loc, un alt tip de loc. Și acesta era protejat de granit. Voiau să-l protejeze – granitul este destul de bun – dar voiau să fie protejat mult mai adânc. Voiau să meargă mult mai adânc și începuseră procesul. În timp ce construiau rapid rachete balistice convenționale, aveau de gând să facă totul în același timp. Acest lucru amenința bazele noastre de peste mări și în curând ar fi putut ajunge chiar și în patria noastră.

Tehnologia laser pe care o avem acum este incredibilă. Va fi lansată destul de curând, iar laserele vor face, la un cost mult mai mic, ceea ce fac Patriots și alte lucruri.

Vecinii Iranului au trecut de partea noastră și au început să-i atace, și de fapt cu destul succes.

Războiul se va sfârși curând, foarte curând.

Strâmtoarea Ormuz va rămâne în siguranță. Avem o mulțime de nave ale Marinei acolo.

Reporter: Ați numit-o excursie. Ați spus că se va termina în curând. Credeți că se va termina săptămâna aceasta? Trump: Nu, dar foarte curând. (video)

Restul va fi o determinare a atitudinii mele, împreună cu oamenii din administrația Trump, cu privire la ceea ce vrem să facem.

Știam că prețurile petrolului vor crește și probabil au crescut mai puțin decât credeam.

Trump despre noul lider suprem al Iranului: „Am fost dezamăgit pentru că noi credem că va duce la aceeași problemă pentru țară. Așa că am fost dezamăgit să văd alegerea lor „

„ Trump despre conducerea iraniană: Îmi place ideea…știți, intern și etern.

Trump despre conducerea iraniană: „Ei vorbesc despre fiul șahului… Dar, știți, el nu a mai fost acolo de mulți, mulți ani”.

Reporter: Tocmai ați sugerat că Iranul a reușit cumva să pună mâna pe un Tomahawk și să-și bombardeze propria școală elementară în prima zi a războiului. De ce sunteți singura persoană care spune asta? Trump: Pentru că pur și simplu nu știu suficient despre asta.

Reporter: Există vreun punct de dezacord între dumneavoastră și JD Vance în legătură cu Iranul? Trump: Nu cred, nu… Din punct de vedere filosofic, el era puțin diferit față de mine. Poate că era mai puțin entuziasmat să meargă, dar era destul de entuziasmat .

. Trump despre Strâmtoarea Ormuz: „Vreau să o mențin deschisă. Vreau să o mențin bună. Nu ne privește pe noi la fel de mult pe cât o privește pe China. Ajutăm cu adevărat China aici și alte țări, pentru că își obțin o mare parte din energie din strâmtori. Dar uite, avem o relație bună cu China. Este o onoare pentru mine să fac asta”.

Reporter: Are noul lider suprem iranian o țintă pe spate? Trump: Nu vreau să spun dacă are sau nu, pentru că ar fi nepotrivit.

Vrem un sistem care să poată aduce la mulți ani de pace. Și dacă nu putem avea asta, mai bine să terminăm cu asta chiar acum.

Am vorbit despre asta cu Putin. A fost foarte impresionat de ceea ce a văzut.

Reporter: Ați spus că războiul este „aproape finalizat”. Dar secretarul Apărării spune că „acesta este doar începutul”. Deci, care dintre acestea este? Trump: Ați putea spune că ambele.

Explozii neobișnuit de puternice în Iran

Mărturii ale locuitorilor, în presa arabă: „Sunt bombardamente extrem de puternice la un nivel pe care nu l-am mai văzut până acum”.

Presa iraniană transmite că sunt întreruperi sau fluctuații de curent în diferite zone din Teheran.

Șeful Agenției pentru Energie Atomică, Grossi: 200 kg de uraniu îmbogățit la nivel de 60% este îngropat în Isfahan

„Ceea ce credem este că Isfahan avea până la ultima noastră inspecție puțin peste 200 kg, poate puțin mai mult, de uraniu în proporție de 60%”, declară șeful AIEA pentru Reuters.

Ministrul iranian de externe, Araghchi, se ceartă cu CENTCOM

„Vă mulțumim, CENTCOM, pentru că ați recunoscut că folosiți teritoriul vecinilor noștri pentru a desfășura sisteme HIMARS împotriva poporului nostru.

Nimeni nu ar trebui să se plângă dacă rachetele noastre puternice distrug aceste sisteme oriunde s-ar afla, ca răzbunare”, scrie Araghchi.