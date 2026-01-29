Planurile Statelor Unite de a verifica rețelele sociale ale turiștilor „descurajează oamenii să călătorească”

Conform unui sondaj, o treime dintre călătorii internaționali afirmă că ar fi mai puțin dispuși să viziteze SUA dacă ar fi adoptate propunerile de verificare a conturilor de social media, relatează SkyNews.

WTTC sugerează că propunerile de verificare a conturilor de social media și a istoricului familial al vizitatorilor, așa cum s-a anunțat luna trecută, ar putea reduce cheltuielile din turism cu 15 miliarde de dolari și ar putea afecta 157.000 de locuri de muncă.

Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (CBP) a propus colectarea informațiilor din rețelele sociale din ultimii cinci ani de la călătorii din anumite țări – inclusiv Marea Britanie – care sunt eligibili să viziteze fără viză prin Sistemul electronic de autorizare a călătoriilor (ESTA).

Administrația Trump a intensificat monitorizarea călătorilor internaționali și a imigranților.

Sondajul, comandat de Consiliul Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC), a intervievat călători din aproximativ trei duzini de țări participante la programul ESTA.

Rezultatele au fost combinate cu modele economice care evaluează efectele potențiale asupra sosirilor internaționale, cheltuielilor vizitatorilor și PIB-ului și ocupării forței de muncă legate de turism în SUA.

Două treimi (66%) dintre cei peste 4500 de respondenți au declarat că sunt conștienți de potențialele schimbări, sugerând că impactul asupra planurilor de călătorie ale oamenilor ar putea fi resimțit rapid dacă noile reguli vor fi puse în aplicare.

Trump apără măsura de „siguranță”

Anunțul din decembrie preciza că CBP va începe să solicite informații suplimentare, inclusiv numerele de telefon utilizate de vizitatori în ultimii cinci ani, adresele de e-mail utilizate în ultimul deceniu și alte detalii despre membrii familiei.

Întrebat la un eveniment la Casa Albă dacă este îngrijorat că măsura ar putea afecta turismul din SUA, președintele Donald Trump a negat.

„Vrem siguranță, vrem securitate, vrem să ne asigurăm că nu lăsăm persoanele nepotrivite să intre în țara noastră”, a spus el.

Anunțul nu a specificat ce va căuta administrația în conturile de social media sau de ce sunt necesare informații mai detaliate.

Schimbarea „pune în pericol 150.000 de locuri de muncă”

Gloria Guevara, președinte și director executiv al WTTC, a declarat: „Securitatea la frontiera SUA este vitală, dar schimbările de politică planificate vor afecta crearea de locuri de muncă, la care administrația SUA acordă o mare importanță.

Cercetările noastre arată că peste 150.000 de locuri de muncă ar putea fi pierdute dacă această politică va fi pusă în aplicare – aproximativ același număr de locuri de muncă create în mod obișnuit în fiecare trimestru în SUA.

Chiar și schimbări modeste în comportamentul vizitatorilor, descurajați de modificările planificate, vor avea consecințe economice reale pentru călătoriile și turismul din SUA, în special pe o piață globală extrem de competitivă”.