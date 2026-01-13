Prima pagină » Life-Inedit » Ținta unui deepfake sexual la 14 ani: Cum a creat o adolescentă din SUA un ghid ca să ajute viitoarele victime

După ce a trecut prin experiența dureroasă de a fi ținta unor imagini deepfake sexual, create cu ajutorul inteligenței artificiale, Elliston Berry a decis să transforme trauma într-o inițiativă menită să protejeze alți tineri. La vârsta de 16 ani, ea a participat la dezvoltarea unui curs online care explică ce sunt deepfake-urile cu conținut explicit, cum pot fi identificate și ce pași pot urma victimele pentru a se proteja, scrie CNN.
La doar 14 ani, Berry a descoperit că un coleg realizase și distribuisese online o imagine deepfake sexual cu ea, generată prin AI. La momentul respectiv, nu știa cum să procedeze, cui să ceară ajutor sau cum să elimine conținutul din mediul online, arată CNN.

Situația ei nu este un caz izolat. Conform unui studiu al organizației Thorn, unul din opt adolescenți din Statele Unite afirmă că cunoaște personal pe cineva care a fost victima unui deepfake cu caracter sexual. Tehnologia AI, care permite crearea rapidă a imaginilor false, a făcut ca acest tip de hărțuire să fie mai ușor de realizat și mai răspândit.

Fenomenul abuzului digital în creștere: de la experiență personală la soluție practică

Refuzând să rămână doar cu trauma, Berry s-a implicat activ în prevenție. În colaborare cu companiile de securitate cibernetică Adaptive Security și Pathos Consulting Group, ea a contribuit la realizarea unui curs online destinat elevilor, părinților și profesorilor.

Cursul prezintă definiția imaginilor deepfake create prin AI, metode de identificare și ce înseamnă abuzul sexual digital fără consimțământ. De asemenea aduce o prezentare clară a modului în care funcționează șantajul sexual online (sextortion).

„Când am cerut sprijin, și conducerea școlii era la fel de derutată ca noi. Nu știau ce măsuri să ia”, a declarat Berry. „De aceea consider că acest curs este crucial: îi ajută pe profesori și educatori să reacționeze corect.”

Un program scurt, dar important

Instruirea durează aproximativ 17 minute și se adresează elevilor de gimnaziu și liceu, precum și adulților responsabili de siguranța lor. Conține informații practice despre recunoașterea imaginilor deepfake și impactul psihologic al abuzului digital. De asemenea prezintă opțiunile legale existente și resursele de sprijin pentru victime. Participanții primesc și legături către organizații de suport, inclusiv linii telefonice dedicate victimelor agresiunilor sexuale, alături de explicații privind drepturile legale.

În SUA, difuzarea imaginilor sexuale fără acord – fie ele reale, fie generate prin AI – este interzis prin Take It Down Act, o lege promovată și de Berry. Aceasta obligă platformele online să elimine materialul incriminat în maximum 48 de ore de la notificare.


Cu toate acestea, în cazul ei, ștergerea imaginilor a durat nouă luni. Berry subliniază că lipsa de informare și reacția lentă a instituțiilor pot agrava suferința victimelor.

Un avertisment și pentru creatorii de deepfake sexual

Autorii cursului insistă asupra faptului că mesajul nu se adresează doar victimelor, ci și potențialilor agresori. „Mulți consideră că este o glumă sau o farsă”, afirmă Brian Long, CEO Adaptive Security. „Nu este. Este ilegal, produce efecte grave și poate distruge vieți.”

Programul este oferit gratuit școlilor și părinților pentru a elimina barierele de acces la informație.

Berry spune că doar în ultima lună a aflat despre mai multe fete care au trecut prin situații similare. „Este înfricoșător, mai ales când nimeni nu știe cum să reacționeze. De aceea trebuie să discutăm deschis, să ne informăm și să luăm măsuri.”

