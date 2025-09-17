Polonia aplică o interdicție de 5 ani unui ucrainean care a survolat o dronă peste centrul Varșoviei

Drona, al cărei model nu a fost dezvăluit, a zburat deasupra mai multor locuri sensibile, inclusiv clădiri guvernamentale și reședința prezidențială, în seara zilei de luni.

Ea a fost detectată și doborâtă de poliție, potrivit The Kyiv Independent.

Cetățeanul ucrainean a fost reținut la fața locului împreună cu o fată belarusă în vârstă de 17 ani. Ea a fost interogată ca martor și ulterior eliberată, potrivit RMF FM.

Bărbatul a fost amendat cu 1.115 dolari și va fi escortat la un punct de control de frontieră pentru a fi expulzat în Ucraina.

Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a examinat dispozitivele mobile ale cetățeanului ucrainean pentru a stabili dacă există vreo legătură cu spionajul.

Autoritățile nu au găsit dovezi de contact cu serviciile de informații străine.

Incidentul cu drona din centrul Varșoviei a avut loc la scurt timp după ce drone rusești ar fi încălcat spațiul aerian polonez într-o încercare de atac asupra aeroportului Rzeszow, un nod critic pentru ajutorul militar occidental acordat Ucrainei.

Deși dronele și rachetele rusești au traversat în repetate rânduri teritoriul NATO în timpul atacurilor asupra Ucrainei, 10 septembrie a fost primul caz confirmat în care apărarea poloneză le-a doborât.

Moscova a negat orice implicare, Ministerul Apărării rus afirmând că „nu a planificat să lovească” ținte în Polonia, în timp ce însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varșovia a respins acuzațiile.