Scandalul dronei din Polonia: O tânără din Belarus și un bărbat din Ucraina au fost reținuți

Autoritățile poloneze au anunțat că cele două persoane reținute sunt cetățeni din Belarus și Ucraina. Cei doi suspecți sunt „o tânără belarusă” și un bărbat ucrainean „de puțin peste 20 de ani”, a declarat Jacek Dobrzynski, purtător de cuvânt al ministrului care coordonează serviciile speciale, într-o conferință de presă de marți dimineață, potrivit AP.

Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat inițial pe rețelele de socializare că „doi cetățeni belaruși” au fost reținuți. Nu se știe de ce informațiile inițiale au fost incorecte, dar Serviciile de Protecție a Statului au transmis că polițiștii i-au interogat pe suspecți peste noapte.

„Negăm zvonurile conform cărora este vorba despre o acțiune masivă de spionaj”, a declarat Dobrzynski, adăugând că este prea devreme pentru a confirma alte detalii.

Drona, care luni seara a fost observată zburând deasupra palatului prezidențial Belvedere din capitala Varșovia, a fost neutralizată de Serviciile de Protecție a Statului.

Polonia este în alertă maximă după ce mai multe drone rusești au intrat în țară săptămâna trecută, în ceea ce oficialii europeni au descris drept o provocare deliberată a Rusiei. NATO a trimis avioane de vânătoare pentru a doborî dronele.