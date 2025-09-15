Premierul Poloniei anunță că a fost neutralizată o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale

Premierul polonez, Donald Tusk, a anunțat luni seara că serviciile de protecție din Polonia au neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale.

Donald Tusk a făcut anunțul pe platforma X.

El a spus că doi străini au fost reținuți.

„Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Protecție al Statului a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului”, a transmis Donald Tusk pe X.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o reacție imediat după aflarea incidentului din Polonia. El a început prin a spune că „românii sunt în siguranță.

„Incidentul cel mai important de securitate a fost cu cele 19 drone de acum câteva zile. Pentru că pentru ele este dovedit faptul că au venit din Federația Rusă. Deci ele sunt rusești și în mod deliberat au survolat teritoriul polonez. Deci, ăsta este lucrul cel mai important, la care, din nou, reacția NATO a fost foarte, foarte fermă: faptul că, din nou, ele au fost doborâte de unele dintre forțele olandeze care colaborau cu forțele poloneze acolo deasupra teritoriului polonez, faptul că NATO s-a reunit a doua zi, faptul că NATO a spus că va consolida apărarea antiaeriană în Flancul Estic înseamnă că există determinare în rândul tuturor partenerilor noștri de a apăra, cum a spus Secretarul General al NATO, fiecare centimetru din teritoriu NATO”, a spus Nicușor Dan, la Antena 3 CNN.

Incidentul din Polonia de astăzi are loc la câteva zile după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte. A fost pentru prima dată când un stat NATO a neutralizat drone rusești pe propriul teritoriu. La momentul respectiv, premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia este cel mai aproape de intrarea într-un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial. De asemenea, după incidentul de săptămâna trecută, Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 al NATO și că țara are nevoie de mai multă solidaritate.