Decizie nemaiîntâlnită de la sfârșitul Războiului Rece: O țară membră NATO va relua producția de mine antipersonal

Este vorba despre Polonia, care a anunțat, miercuri, faptul că intenționează să amplaseze aceste mine de-a lungul frontierei sale estice, dar și să le exporte în Ucraina.

Viceministrul polonez al Apărării a declarat, în exclusivitate pentru Reuters, că Polonia dorește să utilizeze mine antipersonal pentru a-și consolida frontierele cu Belarus și Rusia. Producția ar putea începe odată cu expirarea perioadei de retragere de șase luni prevăzute în tratat, la 20 februarie 2026, potrivit ministerului polonez al afacerilor externe.

„Suntem interesați de cantități mari, cât mai curând posibil”, a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al Apărării, Pawel Zalewski.

Minele antipersonal care urmează să fie realizate ar face parte din „Scutul de Est”, un program defensiv menit să fortifice granițele Poloniei cu Belarus și enclava rusă Kaliningrad.

Întrebat dacă producția de mine ar putea începe anul viitor, odată ce procesul de retragere din Convenția de la Ottawa va fi finalizat, oficialul polonez a răspuns că l-ar încânta acest lucru, pentru că „avem astfel de nevoi”.

Potrivit Landmine and Cluster Munitions Monitor, Polonia a anunțat Organizația Națiunilor Unite, în 1995, că a abandonat producția de mine antipersonal la mijlocul anilor 1980 și că exportul acestor arme a încetat.

În contextul amenințărilor venite din partea Rusiei, Polonia a început procesul de retragere din Convenția de la Ottawa în luna august. Anterior, Varșovia declarase că ar putea începe producția de mine antipersonal dacă va fi necesar, dar că nu a fost luată nicio decizie oficială în acest sens.

Alte două țări se așteaptă să înceapă producția de mine antipersonal în 2026

La începutul acestui an, Lituania și Finlanda au declarat că se așteaptă să înceapă producția de mine antipersonal anul viitor, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la Rusia, după debutul războiului din Ucraina în 2022.

Pe de altă parte, Letonia și Estonia, care părăsesc Tratatul privind utilizarea minelor antipersonal, nu au anunțat planuri de producție, deși oficialii din Riga au declarat că ar putea lansa rapid producția, dacă ar fi necesar, iar Estonia consideră că aceasta este o opțiune viitoare.

Minele antipersonal sunt dispozitive explozive concepute pentru a răni sau ucide oameni. De obicei, acestea sunt plasate pe sol sau sub pământ și se declanșează atunci când o persoană calcă pe ele, le atinge sau se apropie de ele.