Congresul SUA blochează extinderea subvențiilor ACA înainte de expirarea acestora

Camera Reprezentanților a Statelor Unite, controlată de republicani, a blocat miercuri o inițiativă legislativă a democraților menită să extindă subvențiile pentru asigurările de sănătate în cadrul Legii privind îngrijirea accesibilă (Affordable Care Act – ACA), printr-o manevră procedurală care ar putea împiedica adoptarea legii înainte de expirarea subvențiilor la 31 decembrie.
Andrei Rachieru
17 dec. 2025, 20:32, Știri externe

Prin votul de 204-203, Camera a respins încercarea democraților, susținuți de patru republicani, de a grăbi procesul de vot pentru o prelungire de trei ani a subvențiilor ACA. Reprezentanții democrați au protestat vehement, acuzând conducerea republicană că a încheiat votul prematur, în timp ce unii membri încă încercau să își exprime opțiunea, scrie Reuters.

„Este scandaloasă această manevră”, a declarat reprezentantul democrat Jim McGovern din Massachusetts.

Conducerea republicană se confruntă cu dificultăți în menținerea disciplinei în rândul membrilor săi, având o majoritate strânsă de 220-213. Mike Johnson, s-a confruntat deja cu încercări repetate ale democraților de a folosi procedura denumită „cerere de eliberare” pentru a ocoli conducerea. În contextul în care subvențiile ACA au fost recent cauza unei întreruperi record a guvernului federal, tensiunile în cadrul Camerei rămân ridicate.

După vot, liderii republicani au purtat discuții animate pe podeaua Camerei, cu gesturi și schimburi de replici aprinse. Liderul majorității, Steve Scalise, a discutat cu reprezentantul Mike Lawler din New York, iar Johnson l-a abordat pe Kevin Kiley, critic al modului în care conducerea gestionează legislația privind sănătatea.

Democrații, printre care și reprezentanta Rosa DeLauro din Connecticut, au acuzat conducerea republicană de blocarea votului.

„Este o joacă de culise când viețile oamenilor sunt în joc. Ei au eliminat procesul democratic”, a afirmat DeLauro.

Extinderea subvențiilor ACA rămâne astfel incertă, iar expirarea lor la finalul anului ar putea afecta milioane de americani care depind de acestea pentru accesul la asigurările de sănătate.

