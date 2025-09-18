SUA: Liderii republicani resping cererile democraților privind sistemul de sănătate

În acest fel, republicanii vor provoca democrații să voteze împotriva unui proiect de lege provizoriu privind cheltuielile care nu le include, dar care va menține guvernul în funcțiune la sfârșitul lunii.

Liderul majorității din Senat, John Thune, R-S.D., a declarat că democrații „au de făcut o alegere” pe măsură ce se apropie termenul limită de 30 septembrie. Ei pot colabora cu republicanii, a spus Thune, sau „pot închide guvernul, cu toate consecințele pe care acest lucru le va avea pentru poporul american”.

Camera Reprezentanților ar putea vota joi o măsură provizorie republicană pentru a menține finanțarea agențiilor federale până pe 21 noiembrie, oferind parlamentarilor mai mult timp pentru a-și rezolva divergențele privind nivelurile de cheltuieli. Republicanii susțin că oferă exact ceea ce democrații au insistat în trecut în luptele privind închiderea guvernului – un proiect de lege de finanțare curat, fără clauze politice partizane.

Contrapropunerea democraților

Democrații au spus însă că nu este suficient și au prezentat o contrapropunere miercuri seara, chiar dacă Thune și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, au declarat că nu o vor lua în considerare. Propunerea democraților ar extinde subvențiile pentru persoanele cu venituri mici și medii care achiziționează asigurări de sănătate prin Affordable Care Act și ar anula reducerile Medicaid incluse în „marea și frumoasa lege” a republicanilor, adoptată la începutul acestui an.

„Ne vom așeza la masa negocierilor dacă și ei se vor așeza la masa negocierilor”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, D-N.Y. „Nu avem o linie roșie, dar știm că trebuie să ajutăm poporul american”.

Republicanii vor avea nevoie de cel puțin șapte democrați care să voteze alături de ei pentru a adopta măsura pe termen scurt. Fără democrați, a spus Schumer, „vor ajunge să blocheze guvernul”.

Este un joc riscant pentru democrați, în special, deoarece baza partidului îi îndeamnă să lupte mai tare și mulți pariază că o închidere ar forța republicanii să negocieze cu ei în privința sănătății și a altor probleme. Dacă guvernul se blochează pe 1 octombrie, majoritatea agențiilor federale se vor închide și milioane de angajați federali considerați neesențiali, inclusiv mulți din armată, nu vor primi salarii. Și nu există nicio garanție că cele două partide vor ajunge la un acord cu privire la modul de a pune capăt impasului.

Schumer a susținut că blocajul ar fi dăunător

Democrații de pe ambele părți ale Capitoliului îl urmăresc îndeaproape pe Schumer după decizia sa de ultim moment din martie de a vota alături de republicani pentru menținerea guvernului în funcțiune. Schumer a susținut atunci că blocajul ar fi dăunător și i-ar da președintelui Donald Trump și Casei Albe libertatea de a face mai multe reduceri bugetare. Mulți dintre cei de stânga s-au revoltat, iar unii susținători au cerut demisia sa.

Votul din primăvară a provocat, de asemenea, o schismă temporară cu liderul democrat al Camerei Reprezentanților, Hakeem Jeffries, care s-a opus proiectului de lege al Partidului Republican privind cheltuielile și a declarat că nu va fi „complice” la votul lui Schumer.

Cei doi lideri democrați spun acum că sunt uniți, iar Schumer afirmă că lucrurile s-au schimbat din martie. Publicul este mai circumspect față de Trump și republicani, spune Schumer, după adoptarea reducerilor Medicaid.

Principala cerere a democraților a fost prelungirea creditelor fiscale pentru asistență medicală care expiră la sfârșitul anului. Thune și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, au indicat că sunt deschiși la prelungirea subvențiilor, care au făcut asigurările de sănătate mai accesibile pentru milioane de oameni de la începutul pandemiei de COVID-19. Însă mulți republicani ar dori să vadă schimbări la care democrații se vor opune probabil, iar atât Thune, cât și Johnson au clarificat că au nevoie de mai mult timp pentru a lucra la această problemă.