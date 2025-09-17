Rusia pregătește două noi campanii ofensive, avertizează Zelenski

Rusia se pregătește pentru două ofensive majore după ce au eșuat în trei campanii anul acesta, a spus președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Sky News, relatează Kyiv Independent.

„Se pregătesc pentru încă două operațiuni ofensive în toamnă. Au fost deja trei, iar în viitor… urmează încă două campanii ofensive grele.”, a spus Volodimir Zelenski.

Declarațiile președintelui vin după informațiile conform cărora președintele rus Vladimir Putin le-ar fi spus oficialilor americani că vrea să cucerească întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei până la sfârșitul anului 2025.

Surse Reuters afirmă că Vladimir Putin consideră că forțele sale „câștigă” tot mai mult avantaj în fața Ucrainei.

Volodimir Zelenski a pus eșecurile militare ale Rusiei din ultima perioadă pe seama pierderilor mari de personal și echipamente.

„Au pierdut pentru că a existat un număr mare de victime în rândul personalului și un număr mare de echipamente pierdute. Ceea ce le-am spus europenilor și ceea ce am spus la Casa Albă… rușii nu vor putea să ne cucerească estul.”, a spus el.

Președintele ucrainean a respins și ideea că Rusia ar putea captura orașe precum Sumî, numind aceste afirmații „minciuni și manipulări”.

La începutul anului, armata rusă a deschis un front în regiunea Sumî și a ocupat mai multe sate în mai și iunie. La începutul lunii septembrie, Zelenski a declarat că ofensiva a fost „complet dejucată”.

„Cred că rușii o duc mai rău decât se așteptau. O duc mult mai rău decât i-au spus lui Putin. El nu știe despre asta.”, a spus el.

The Economist a estimat pierderile Rusiei la aproximativ 31.000 de soldați între 1 mai și 9 iulie, în timp ce Statul Major General al Ucrainei estimează pierderile totale ale Rusiei de la războiul de amploare din 2022 la aproximativ 1.100.000.