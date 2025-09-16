Zelenski cere un sistem european de apărare aeriană după atacul rusesc care a rănit 13 oameni

Zelenski a declarat pe Telegram că, doar în ultimele două săptămâni, Rusia a lansat peste 3.500 de drone și aproape 200 de rachete asupra unor ținte din Ucraina.

Recent, drone rusești au aterizat și pe teritoriul Poloniei, determinând NATO să își întărească apărarea aeriană europeană, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Moscova.

„Acum este momentul să implementăm protecția comună a cerului european printr-un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri. Toate tehnologiile pentru asta există”, a spus Zelenski pe Telegram. „Avem nevoie de investiții și voință, avem nevoie de acțiuni ferme și decizii din partea tuturor partenerilor noștri.”

La Zaporijjea, bombardamentul rusesc a lovit peste 20 de blocuri și a provocat incendii, a declarat la televiziunea națională guvernatorul regional, Ivan Fedorov.

„Nu ne-am refăcut încă după loviturile inamice de pe 30 august. Reparam încă acele clădiri, acele geamuri, dar acum inamicul a mai adăugat muncă pentru echipele noastre municipale”, a spus Fedorov, citat de AP.

Ca răspuns, Ucraina și-a dezvoltat propriile drone cu rază lungă de acțiune, care au lovit adânc în interiorul Rusiei, avariind instalații vitale pentru efortul de război al acesteia.

Atacurile recente au vizat rafinării, depozite și terminale petroliere. Rusia rămâne al doilea exportator mondial de petrol, dar o creștere sezonieră a cererii și loviturile repetate cu drone ucrainene au provocat în ultimele săptămâni penurii de benzină.

Statul Major al armatei ucrainene a anunțat marți că forțele au lovit în timpul nopții o rafinărie de petrol din regiunea Saratov, în vestul Rusiei. Explozii și un incendiu au fost raportate la instalație, a precizat Statul Major pe pagina sa de Facebook.