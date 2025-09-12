„Santinelă estică”. NATO întărește flancul estic după incidentele cu drone rusești

NATO a început vineri o nouă misiune menită să întărească apărarea flancului estic al Europei, ca reacție la intrările neautorizate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez, în primele zile ale săptămânii, a declarat secretarul general Mark Rutte.

„Este nechibzuit și inacceptabil. Nu putem permite ca dronele rusești să intre în spațiul aerian aliat”, a spus Mark Rutte.

Cu această ocazie, secretarul general al NATO a prezentat operațiunea „Santinelă estică”.

Operațiunea, care începe vineri seară, presupune utilizarea mai multor resurse, care includ baze aeriene și terestre, relatează Reuters.

Aliații în această misiune, printre care Danemarca, Franța, Regatul Unit și Germania, s-au angajat deja în păstrarea protecției, iar alte state vor participa ulterior, a adăugat Rutte.

Comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, a afirmat că organizația va proteja fiecare centimetru al teritoriului alianței.

„Polonia și cetățenii din întreaga Alianță ar trebui să fie liniștiți de răspunsul nostru rapid de la începutul acestei săptămâni și de anunțul nostru semnificativ de astăzi”, a declarat Alexus Grynkewich.