Războiul din Ucraina, ziua 1.301. UE amână al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei / Zelenski și Trump s-ar întâlni la New York săptămâna viitoare

Ucraina lovește trupele ruse în estul îndepărtat, într-o operațiune de răzbunare

Serviciul de informații militar al Ucrainei (HUR) a desfășurat explozii în Vladivostok într-o „operațiune de răzbunare” vizând trupele acuzate de crime de război, a declarat o sursă pentru Kyiv Independent pe 16 septembrie.

Operațiunea a lovit Batalionul 47 de Asalt Aeropurtat al Brigăzii 155 de Gardă Marină, acuzat de brutalități împotriva civililor și execuții de prizonieri ucraineni. Exploziile au avut loc în parcarea unei facilități militare și au fost urmate de o a doua detonare.

Atac ucrainean asupra rafinăriei Saratov

Forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol Saratov în noaptea de 16 septembrie, provocând explozii și un incendiu, potrivit Statului Major al Ucrainei.

Atacul face parte dintr-o campanie mai amplă a Kievului împotriva infrastructurii energetice ruse, sursă importantă de venit pentru finanțarea invaziei asupra Ucrainei. Rafinăria produce peste 20 de tipuri de produse petroliere și alimentează parțial armata rusă.

Europa, presată să impună taxe mai dure pe petrolul rusesc

Statele Unite nu vor introduce noi tarife împotriva Chinei pentru cumpărarea de petrol rusesc decât dacă Europa face primul pas cu măsuri ferme. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a spus că doar sancțiuni dure impuse de Uniunea Europeană ar putea opri rapid războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

El a cerut țărilor europene să își asume partea lor de responsabilitate și a afirmat că Washingtonul nu va acționa singur.

Zelenski spune că Putin încearcă „să păcălească Statele Unite” și să evite sancțiunile

Președintele Vladimir Putin încearcă să influențeze conducerea Statelor Unite și să iasă din izolare, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru Sky News pe 16 septembrie.

Declarațiile lui Zelenski vin după ce mai multe termene limită stabilite de președintele american Donald Trump au trecut fără stabilirea unor noi sancțiuni.

„El (Putin) vrea cu siguranță să păcălească SUA. Face tot ce poate pentru a evita sancțiunile, pentru a împiedica SUA și Trump să-i impună sancțiuni. Dacă veți continua să amânați aplicarea sancțiunilor, atunci rușii vor fi mai bine pregătiți.”, a spus Zelenski.

UE amână al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Uniunea Europeană a decis să întârzie prezentarea noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, programat pentru 17 septembrie, pe fondul solicitărilor președintelui american Donald Trump ca aliații europeni să oprească complet achizițiile de petrol rusesc înainte de a aplica noi măsuri.

Planurile Uniunii Europene de a adopta al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei au fost amânate, potrivit unor surse citate de Bloomberg și Politico.

Decizia vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va impune sancțiuni mai dure Moscovei doar după ce statele europene vor opri complet cumpărarea de petrol rusesc, una dintre principalele surse de venit ale Kremlinului.

Administrația Trump a cerut, de asemenea, celorlalte state G7 să introducă tarife de 50-100% pentru China și India, principalii cumpărători de petrol rusesc, pentru a crește presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin.

Rubio spune că Trump ar putea avea o nouă întâlnire cu Zelenski la New York săptămâna viitoare

Președintele american Donald Trump ar putea discuta din nou față în față cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski la New York, în marja sesiunii anuale a Adunării Generale ONU, a declarat secretarul de stat Marco Rubio în timpul unei vizite la Tel Aviv.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea avea o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, săptămâna viitoare la New York, a anunțat marți secretarul de stat american Marco Rubio.

Conform Kyiv Independent, liderii mondiali se vor reuni începând cu 22 septembrie la sesiunea de nivel înalt a Adunării Generale a ONU.

„Președintele face tot posibilul pentru a pune capăt războiului”, a spus Rubio, menționând că Trump a avut mai multe convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin și mai multe întrevederi cu Zelenski, „inclusiv, probabil, săptămâna viitoare la New York”.

Ucraina lovește posturi de comandă rusești în Donbas

Forțele ucrainene au atacat cu succes posturi de comandă rusești din regiunea ocupată Donețk, la doar câteva zile după ce ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a vizitat zona, a anunțat Statul Major al Armatei Ucrainei.

Conform Kyiv Independent, armata ucraineană a anunțat mați că a lovit posturile de comandă ale grupării ruse „Centru” și ale Armatei 41, active în sectorul Pokrovsk din estul Ucrainei.

Atacul a avut loc pe 8 septembrie și a fost executat de trupele de rachete și artilerie, forțele aeriene și unitățile de sisteme fără pilot, în coordonare cu alte formațiuni ucrainene.

„Au fost confirmate victime în rândul personalului rus, inclusiv în rândul ofițerilor de comandă”, a transmis Statul Major, subliniind că aceste lovituri „au perturbat semnificativ” conducerea operațiunilor rusești în zonă.

Statul Major ucrainean: Rusia a pierdut peste 1,09 milioane de militari de la începutul invaziei

Forțele armate ucrainene estimează că armata rusă a pierdut aproximativ 1.096.430 de militari de la lansarea invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022, inclusiv 910 numai în ultima zi, scrie Kyiv Independent.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pe 16 septembrie că pierderile totale ale trupelor ruse în războiul din Ucraina au ajuns la circa 1.096.430 de militari.

Potrivit raportului, numai în ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat încă 910 victime.

Zelenski îi cere lui Trump o poziție clară și măsuri ferme pentru a opri războiul din Ucraina

Zelenski i-a solicitat lui Donald Trump să prezinte rapid un plan concret de sancțiuni și garanții de securitate pentru a-l descuraja pe Vladimir Putin și a pune capăt conflictului, afirmând că fostul lider american trebuie să ia „pași personali puternici” și „să-l facă pe Putin să se teamă de el”.

Într-un interviu acordat Sky News la Palatul Prezidențial din Kiev, Volodimir Zelenski a cerut „o poziție clară” din partea lui Donald Trump privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și garanții de securitate pentru Ucraina.

Liderul ucrainean a subliniat că doar după stabilirea acestor garanții poate fi încheiat războiul, insistând asupra necesității unui acord internațional sprijinit de SUA și de partenerii europeni.

Rusia se întoarce la troc ca să evite sancțiunile

Rusia a început din nou să folosească trocul în comerțul cu alte țări, pentru prima dată după anii 1990, scrie Reuters. Țara schimbă grâu, semințe de in și alte produse pe mașini chinezești sau materiale de construcții. Totul are ca scop evitarea sancțiunilor venite din partea Occidentului.

Tot mai multe astfel de schimburi arată cât de greu îi este economiei rusești, după ce sancțiunile și izolarea politică i-au lovit relațiile comerciale, mai ales după invazia din Ucraina din 2022.

După invazie, economia a crescut o perioadă datorită cheltuielilor uriașe pentru armată. Acum însă, experții vorbesc despre stagnare. În plus, amenințarea sancțiunilor și pentru țările care fac afaceri cu Rusia, mai ales China și India, a dus la revenirea trocului.

Un mort și 13 răniți, între care un copil, într-un atac rusesc asupra orașului Zaporojie

Un bărbat a murit și 13 persoane, inclusiv o fetiță de 4 ani, au fost rănite după ce armata rusă a lansat un atac de amploare asupra orașului ucrainean Zaporojie, în noaptea de luni spre marți, au anunțat autoritățile regionale.

Forțele ruse au executat cel puțin 10 lovituri asupra orașului Zaporojie, vizând atât locuințe, cât și clădiri nerezidențiale, potrivit guvernatorului regiunii, Ivan Fedorov.

Conform Kyiv Independent, în urma atacului, un bărbat de 41 de ani a fost ucis, iar 13 persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se o fetiță de 4 ani și un adolescent de 17 ani.

Ambii copii se află sub supraveghere medicală, dar viața lor nu este în pericol, a precizat Fedorov.