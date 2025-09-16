Zelenski spune că Putin încearcă „să păcălească Statele Unite” și să evite sancțiunile

Președintele Vladimir Putin încearcă să influențeze conducerea Statelor Unite și să iasă din izolare, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru Sky News pe 16 septembrie.

Declarațiile lui Zelenski vin după ce mai multe termene limită stabilite de președintele american Donald Trump au trecut fără stabilirea unor noi sancțiuni.

„El (Putin) vrea cu siguranță să păcălească SUA. Face tot ce poate pentru a evita sancțiunile, pentru a împiedica SUA și Trump să-i impună sancțiuni. Dacă veți continua să amânați aplicarea sancțiunilor, atunci rușii vor fi mai bine pregătiți.”, a spus Zelenski.

Zelenski i-a cerut lui Donald Trump să adopte o „poziție clară” privind sancțiunile împotriva Rusiei și garanțiile de securitate pentru Ucraina, spunând că „Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el.”

Președintele ucrainean a spus că summitul dintre Trump și Putin din 15 august, în Alaska, i-a oferit liderului rus o „platformă pentru a ieși din izolare politică” fără să plătească un preț suficient.

„Dacă ar fi o întâlnire trilaterală (cu Ucraina), am avea un anumit rezultat”, a adăugat Zelenski.

După summitul din Alaska, Volodimir Zelenski a spus că o întâlnire trilaterală cu Trump rămâne opțiunea sa preferată și l-a invitat pe Vladimir Putin la Kiev.

Președintele american a spus duminică că inițial a crezut că întâlnirea dintre cei doi președinți poate fi aranjată ușor, dar a continuat prin a declara că va conduce personal acele discuții, fiindcă cei doi „sunt incapabili să vorbească între ei.”