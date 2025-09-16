Războiul din Ucraina, ziua 1.301. Un mort și 13 răniți, între care un copil, într-un atac rusesc asupra orașului Zaporojie / Zelenski îi cere lui Trump măsuri ferme pentru războiul din Ucraina

Statul Major ucrainean: Rusia a pierdut peste 1,09 milioane de militari de la începutul invaziei

Forțele armate ucrainene estimează că armata rusă a pierdut aproximativ 1.096.430 de militari de la lansarea invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022, inclusiv 910 numai în ultima zi, scrie Kyiv Independent.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pe 16 septembrie că pierderile totale ale trupelor ruse în războiul din Ucraina au ajuns la circa 1.096.430 de militari.

Potrivit raportului, numai în ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat încă 910 victime.

Zelenski îi cere lui Trump o poziție clară și măsuri ferme pentru a opri războiul din Ucraina

Zelenski i-a solicitat lui Donald Trump să prezinte rapid un plan concret de sancțiuni și garanții de securitate pentru a-l descuraja pe Vladimir Putin și a pune capăt conflictului, afirmând că fostul lider american trebuie să ia „pași personali puternici” și „să-l facă pe Putin să se teamă de el”.

Într-un interviu acordat Sky News la Palatul Prezidențial din Kiev, Volodimir Zelenski a cerut „o poziție clară” din partea lui Donald Trump privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și garanții de securitate pentru Ucraina.

Liderul ucrainean a subliniat că doar după stabilirea acestor garanții poate fi încheiat războiul, insistând asupra necesității unui acord internațional sprijinit de SUA și de partenerii europeni.

Rusia se întoarce la troc ca să evite sancțiunile

Rusia a început din nou să folosească trocul în comerțul cu alte țări, pentru prima dată după anii 1990, scrie Reuters. Țara schimbă grâu, semințe de in și alte produse pe mașini chinezești sau materiale de construcții. Totul are ca scop evitarea sancțiunilor venite din partea Occidentului.

Tot mai multe astfel de schimburi arată cât de greu îi este economiei rusești, după ce sancțiunile și izolarea politică i-au lovit relațiile comerciale, mai ales după invazia din Ucraina din 2022.

După invazie, economia a crescut o perioadă datorită cheltuielilor uriașe pentru armată. Acum însă, experții vorbesc despre stagnare. În plus, amenințarea sancțiunilor și pentru țările care fac afaceri cu Rusia, mai ales China și India, a dus la revenirea trocului.

Un mort și 13 răniți, între care un copil, într-un atac rusesc asupra orașului Zaporojie

Un bărbat a murit și 13 persoane, inclusiv o fetiță de 4 ani, au fost rănite după ce armata rusă a lansat un atac de amploare asupra orașului ucrainean Zaporojie, în noaptea de luni spre marți, au anunțat autoritățile regionale.

Forțele ruse au executat cel puțin 10 lovituri asupra orașului Zaporojie, vizând atât locuințe, cât și clădiri nerezidențiale, potrivit guvernatorului regiunii, Ivan Fedorov.

Conform Kyiv Independent, în urma atacului, un bărbat de 41 de ani a fost ucis, iar 13 persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se o fetiță de 4 ani și un adolescent de 17 ani.

Ambii copii se află sub supraveghere medicală, dar viața lor nu este în pericol, a precizat Fedorov.