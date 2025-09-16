Un startup ucrainean de drone AI obţine 15 milioane de dolari, investiţie record în apărare

Suma reprezintă cea mai mare investiţie individuală într-o companie de apărare ucraineană de la începutul războiului la scară largă declanşat de Rusia în 2022.

Software-ul companiei permite unui singur operator să coordoneze mai multe drone, implicarea umană fiind limitată la selectarea ţintelor şi autorizarea loviturilor.

„Această finanţare ne permite să ne extindem operaţiunile şi să oferim capabilităţi avansate de tip roi fiecărui vehicul fără pilot, în Ucraina şi în statele membre NATO”, a declarat Serhii Kupriienko, CEO al Swarmer. „Software-ul nostru s-a remarcat în luptă reală, în zeci de mii de misiuni”.

Investitiorii cuprind companiile americane Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital şi Network VC.

Vicepremierul pentru Transformare Digitală, Mykhailo Fedorov, a declarat că inovaţiile ucrainene „au devenit factori decisivi pe câmpul de luptă şi au schimbat pentru totdeauna percepţia asupra războiului tehnologic modern”.

Swarmer face parte din clusterul ucrainean de inovaţie în apărare Brave1, care dezvoltă tehnologii pentru războiul modern.

Anunţul vine la o zi după ce Fedorov a raportat finalizarea ultimei etape de testare pentru noile drone kamikaze proiectate să reziste sistemelor de război electronic ruseşti.

Ucraina şi-a extins rapid programul de drone după 2022. În iunie, preşedintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina ar putea produce până la 8 milioane de drone anual, dar nu dispune de finanţarea necesară pentru a atinge acest obiectiv, cerând aliaţilor să investească în producţia comună.

Rusia, în paralel, şi-a extins dezvoltarea de drone. În iunie, preşedintele Vladimir Putin a anunţat planuri de înfiinţare a unei ramuri separate a Forţelor Armate, dedicată sistemelor fără pilot.