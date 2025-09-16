Atacurile cu drone ucrainene determină Rusia să ia în considerare scăderea producţiei de petrol

Avertismentul vine în contextul în care Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, în încercarea de a submina efortul de război al Kremlinului şi veniturile acestuia, scrie The Kyiv Independent.

Forţele ucrainene au vizat cel puţin 10 rafinării de anul trecut, reducând capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproape o cincime.

Transneft, care gestionează peste 80% din producţia de ţiţei a Rusiei, a restricţionat capacitatea firmelor de a stoca petrol în conductele sale şi a avertizat că ar putea fi nevoită să accepte cantităţi mai mici de petrol dacă infrastructura va suferi daune suplimentare, a raportat Reuters.

Preşedintele Volodimir Zelenski a descris atacurile cu drone asupra activelor energetice ruseşti drept „sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”. Kievul susţine că facilităţile petroliere sunt ţinte militare legitime, deoarece finanţează şi alimentează războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Sectorul petrolier şi gazifer al Rusiei a fost mult timp cea mai importantă sursă de venituri ale statului, reprezentând între o treime şi jumătate din bugetul federal. Ţara a reuşit să redirecţioneze o mare parte din ţiţei către cumpărători asiatici, în ciuda sancţiunilor occidentale, însă atacurile recurente cu drone au forţat suspendări, au perturbat exporturile şi au adâncit lipsurile interne de combustibil.

În ultima săptămână, drone ucrainene au lovit cel mai mare port de încărcare a petrolului din Rusia, Primorsk, oprind temporar operaţiunile, şi au vizat rafinăria Kirishi din regiunea Leningrad, una dintre cele mai mari din ţară, cu o capacitate anuală de procesare de 60 de milioane de tone.

Potrivit informaţiilor serviciilor militare de informaţii ucrainene, rafinăria Kirishi mai fusese vizată anterior în luna martie.