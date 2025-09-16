Ucraina reia transmisiunile în direct ale ședințelor parlamentare după o pauză de peste trei ani

Conform Kyiv Independent, Rada Supremă a Ucrainei a transmis în direct ședința plenară de marți, revenind la difuzarea publică după mai bine de trei ani de pauză.

Transmisiunile fuseseră suspendate la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, din motive de securitate.

Președintele parlamentului, Ruslan Stefanchuk, anunțase la sfârșitul lunii iulie că ședințele vor fi din nou accesibile publicului atunci când situația de securitate o va permite.

O excepție fusese făcută pe 31 iulie, când a fost transmis votul pentru restabilirea independenței a două organisme-cheie anticorupție.

Mai mulți deputați, inclusiv Stefanchuk, au depus pe 1 septembrie o propunere de reluare a transmisiunilor, argumentând că riscurile s-au redus.

Rezoluția a fost semnată pe 9 septembrie.

Rada Supremă are 450 de membri aleși pentru mandate de cinci ani, însă alegerile nu au mai fost organizate de la începutul războiului, din cauza legii marțiale.

Reluarea transmisiunilor este privită ca un semnal de deschidere și stabilitate, în ciuda continuării conflictului cu Rusia.