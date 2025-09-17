Războiul din Ucraina, ziua 1.302. Von der Leyen și Trump au discutat despre coordonarea sancțiunilor împotriva Rusiei / Zelenski și parlamentarii partidului său au vorbit despre garanții de securitate

Kubilius: Excluderea Ucrainei din arhitectura de apărare a UE ar fi o mare greșeală

Uniunea Europeană ar face o greșeală gravă dacă nu ar integra Ucraina în arhitectura sa de apărare, a declarat comisarul european pentru industria de apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

El a avertizat că, dacă Rusia ar declanșa o agresiune directă împotriva Europei, ar veni cu o armată mai puternică decât în 2022 și cu experiență acumulată în utilizarea dronelor la scară largă.

Kubilius a spus că armata ucraineană are capacități testate în luptă și că integrarea acesteia, alături de industria de apărare din Ucraina, trebuie să fie rapidă și parte a unui nou cadru de securitate european.

Zelenski discută cu deputații partidului său despre decizii grele și procesul de pace

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți cu parlamentarii partidului Slujitorul Poporului pentru a aborda probleme precum protecția persoanelor strămutate, funcționarea administrației publice în timpul războiului, garanțiile de securitate și pregătirea Ucrainei pentru procesul de pace.

Întâlnirea a durat o oră și jumătate, iar conducerea a anunțat că o nouă rundă de discuții va avea loc între 6 și 10 octombrie.

Surse din interiorul partidului au spus că Zelenski le-a transmis deputaților că, dacă situația de pe front se înrăutățește, va fi nevoie de decizii dificile.

Conform acelorași surse, el a declarat că, atâta timp cât linia frontului rămâne stabilă, există șanse pentru un acord de pace în condiții normale.

UE pregătește eliminarea mai rapidă a importurilor de petrol rusesc

Comisia Europeană va propune accelerarea eliminării importurilor de energie din Rusia, a anunțat marți Ursula von der Leyen după o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump.

Discuția s-a concentrat pe creșterea presiunii economice asupra Moscovei prin noi măsuri.

În prezent, planul Uniunii Europene prevede renunțarea completă la achizițiile de energie rusească până la sfârșitul lui 2027, însă Bruxelles ia în calcul un termen mai scurt.

Zelenski: Incursiunea cu drone în Polonia a fost un semnal pentru NATO

Președintele Volodimir Zelenski a spus că incursiunea cu drone rusești în Polonia a avut scopul de a descuraja NATO să ofere Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană. Într-un interviu publicat marți, el a explicat că Rusia a transmis un mesaj de intimidare pentru a crea îndoieli privind sprijinul occidental.

Zelenski a cerut din nou aliaților să furnizeze mai multe sisteme Patriot și a spus că luna octombrie va arăta dacă planul lui Putin a avut succes.

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Varșovia va colabora cu Kievul la dezvoltarea de capacități anti-drone și va investi împreună cu parteneri europeni în noi sisteme de apărare.

Ursula von der Leyen și Trump și au discutat pentru coordonarea efortului de sancționare a Rusiei

Președintele american, Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut marți o convorbire telefonică în care au discutat despre consolidarea eforturilor comune de sancționare a Federației Ruse, potrivit AP News.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, von der Leyen a precizat că discuția s-a concentrat pe „măsuri suplimentare” pentru a limita capacitatea Moscovei de a finanța agresiunea împotriva Ucrainei.

Ea a anunțat că executivul european pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, care va viza domenii precum criptomonedele, sectorul bancar și energia.