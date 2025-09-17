Ucraina aşteaptă o finanţare de 3,5 miliarde de dolari pentru arme americane

Aranjamentul financiar, cunoscut sub denumirea de Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), reuneşte contribuţii din partea membrilor NATO, cu excepţia Statelor Unite, pentru achiziţionarea de arme, muniţii şi echipamente americane.

„Am primit mai mult de 2 miliarde de dolari de la partenerii noştri, special pentru programul PURL”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă comună la Kiev, alături de preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola. „Vom primi bani suplimentari în octombrie. Cred că vom avea în jur de 3,5–3,6 miliarde de dolari”.

Zelenski a refuzat să ofere detalii despre ce arme vor fi incluse în primele transporturi, dar a precizat că acestea vor conţine cu siguranţă rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi muniţii pentru sistemele de rachete cu artilerie mobilă de mare precizie (HIMARS).

În ciuda lunilor de eforturi de pace conduse de SUA, un sfârşit al războiului nu pare mai aproape.

Sistemele Patriot sunt vitale pentru apărarea împotriva atacurilor ruseşti cu rachete, iar sistemele HIMARS au consolidat semnificativ capacitatea armatei ucrainene de lovituri de precizie.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reafirmat disponibilitatea Rusiei pentru negocieri de pace, declarând miercuri reporterilor că „rămânem deschişi la negocieri şi preferăm să rezolvăm criza din Ucraina pe căi politice şi diplomatice”.

Totuşi, Moscova a ridicat obiecţii faţă de propuneri-cheie, iar negocierile nu au avansat.

Cele mai recente atacuri aeriene ruseşti din timpul nopţii au provocat perturbări în serviciile feroviare şi de energie din Ucraina, au declarat oficialii miercuri.

În plus, o bombă planantă rusească a lovit un oraş din regiunea Herson, în sudul Ucrainei, rănind trei femei şi o fetiţă de 3 ani, a spus şeful regional Oleksandr Prokudin.

Între timp, un fond SUA-Ucraina, creat pentru a stimula investiţiile în sectorul minier ucrainean, urmează să fie lansat cu un capital iniţial de 150 de milioane de dolari, au declarat miercuri oficiali ucraineni de rang înalt.

Agenţia americană U.S. International Development Finance Corporation va contribui cu 75 de milioane de dolari la fond, iar Ucraina va egala această sumă, a declarat ministrul ucrainean al Economiei, Oleksii Sobolev.