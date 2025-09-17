„Ramsteinul Estului”. Un fost comandant NATO afirmă că România este vitală pentru viitorul Ucrainei

Cheia logistică a oricărei viitoare misiuni de menținere a păcii în Ucraina nu se află pe linia frontului, ci la sute de kilometri distanță, în România, afirmă generalul american Philip Breedlove.

Generalul american a declarat într-un interviu pentru Kyiv Post că bazele aeriene strategice ale României ar fi „absolut critice” pentru orice forţă internaţională la scară largă care vizează stabilizarea unei Ucraine post-conflict.

Breedlove face parte în prezent din consiliul de conducere al think-tank-ului american Saratoga Foundation.

„Ramsteinul Estului”

Breedlove se referă la Mihail Kogălniceanu drept „Ramsteinul Estului”, făcând trimitere la uriașa bază aeriană americană din Germania, care a reprezentat de mult timp un hub central pentru operațiunile de luptă ale NATO.

„Nu este ceva nou că Mihail Kogălniceanu este importantă pentru operațiunile aeriene occidentale”, a declarat Breedlove pentru Kyiv Post, amintind rolul istoric al bazei în sprijinirea misiunilor din Afganistan.

„Baza Mihail Kogălniceanu, prin simpla ei poziționare în lume, este incredibil de importantă pentru orice facem în acea parte a lumii și este unică prin faptul că poate fi esențială pentru orice operațiune din Ucraina”, a spus el.

Comentariile lui Breedlove vin în contextul discuțiilor dintre statele occidentale, la inițiativa Marii Britanii și Franței, privind formarea unei forțe multinaționale care să ajute la reconstruirea armatei Ucrainei și să ofere sprijin logistic după un eventual acord de pace.

Breedlove: „Putin escaladează conflictul”

Întrebat despre temerile legate de escaladarea tensiunilor cu Rusia, Breedlove a răspuns tranșant.

„Cine escaladează acest conflict acum? Domnul Putin escaladează acest conflict”, a spus Breedlove.

„El vrea ca noi să ne temem de escaladare. Se numește control reflexiv. Eu nu cred că ar trebui să ne limităm acțiunile pe baza fricii de escaladare, pentru că Putin escaladează. În concluzie, trebuie să luăm măsurile pe care le considerăm importante pentru pace”, a adăugat el.