15 persoane, acuzate de terorism în Lituania. Atacurile, comise în numele Moscovei

Potrivit unui comunicat al parchetului lituanian, crimele „au fost organizate și coordonate de cetățeni ai Federației Ruse, asociați cu serviciile de informații militare ale Federației Ruse”.

Persoanele inculpate sunt cetățeni ruși, lituanieni, letoni, estoni și ucraineni, a precizat parchetul, care participă la o anchetă internațională. Lituania și Polonia au anunțat anul trecut reținerea mai multor persoane în cadrul acestei anchete, însă numărul total al suspecților nu era cunoscut. Parchetul a declarat că cel puțin trei suspecți sunt dați în urmărire internațională și a publicat identitățile și fotografiile acestora. Doi dintre ei sunt implicați și în tentativa de incendiere a unui magazin Ikea din Vilnius, în 2024, potrivit aceluiași comunicat. „(Suspecții) au folosit serviciile internaționale de livrare și transport ale companiilor DHL și DPD pentru a trimite patru colete conținând dispozitive explozive și incendiare artizanale din Vilnius către mai multe țări europene”, au declarat procurorii. Conform parchetului, răufăcătorii au fost recrutați prin aplicația Telegram.

Parchetul a precizat că un explozibil a fost detonat pe aeroportul din Leipzig (estul Germaniei), un altul într-un camion DPD din Polonia, al treilea într-un depozit DHL din Regatul Unit, în timp ce ultimul, transportat pe cale terestră de DPD în Polonia, nu a explodat din cauza unei defecțiuni tehnice. Dispozitivele erau declanșate de temporizatoare electronice ascunse în perne de masaj, iar amestecurile combustibile erau camuflate în recipiente de produse de igienă și cosmetice pentru a amplifica efectul incendiului, potrivit aceleiași surse.

„S-a stabilit că, la organizarea și pregătirea acestor acte teroriste, au fost implicați și alți cetățeni din Lituania, Rusia, Letonia, Estonia și Ucraina”, a adăugat parchetul. Potrivit acestuia, persoanele respective au fost recrutate prin aplicația Telegram. În timpul anchetei, au fost efectuate peste 30 de percheziții în Lituania, Polonia, Letonia și Estonia.

Acestea nu sunt primele cazuri de acest gen. În august, o ucraineancă a fost pusă sub acuzare în Polonia pentru suspiciunea de complot cu un colet bombă. Potrivit Ministerului de Interne, încă de la începutul invaziei în Ucraina și până în prezent, 44 de cetățeni din Polonia, Rusia și Belarus au fost suspectați de spionaj sau sabotaj. Potrivit autorităților poloneze au precizat că aceste incidente sunt orchestrate de Rusia.