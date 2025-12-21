Kremlinul spune că șansele de pace nu au crescut în urma modificărilor aduse de Europa și Ucraina propunerilor SUA

Consilierul pentru politică externă al lui Vladimir Putin a declarat duminică că șansele de pace în Ucraina nu s-au îmbunătățit prin schimbările făcute de europeni și Ucraina la propunerile americane, a relatat agenția Interfax.

„Aceasta nu este o prognoză. Sunt sigur că propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă cu siguranță nu îmbunătățesc documentul și nu îmbunătățesc posibilitatea de a realiza o pace pe termen lung.”, a declarat reporterilor consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Negociatorii europeni și ucraineni au discutat modificări la un set de propuneri americane pentru încheierea războiului care durează aproape patru ani.

Nu este clar ce schimbări exacte au fost aduse documentelor inițiale americane. Negociatorii americani s-au întâlnit sâmbătă cu oficiali ruși în Florida.

Emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a declarat după întâlnirea cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, că discuțiile au fost constructive și vor continua duminică.