Prima reacție oficială după încheierea negocierilor de pace directe Rusia–Ucraina–SUA, găzduite de Emiratele Arabe Unite

Informația a fost relatată de agenția de presă de stat RIA și preluată de Reuters. Reuniunea trilaterală marchează prima rundă de negocieri directe între cele trei părți de la începutul conflictului.

Donbasul, principalul punct de dezacord

Potrivit unei surse apropiate negocierilor, citată de agenția rusă TASS, problema teritorială rămâne cel mai dificil punct de pe agenda discuțiilor. Retragerea forțelor ucrainene din Donbas este considerată de Moscova o prioritate strategică.

„Această problemă rămâne cea mai complicată. Retragerea armatei ucrainene din Donbas este importantă și se iau în considerare diverși parametri de securitate cu privire la această problemă”, a declarat sursa.

Înaintea reuniunii de la Abu Dhabi, pe 22 ianuarie, președintele rus Vladimir Putin a avut o întâlnire cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu omul de afaceri Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Discuțiile, care au durat aproximativ patru ore, au fost descrise de consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, drept „extrem de substanțiale, constructive, sincere și bazate pe încredere”.

Delegația rusă la negocierile de pace Rusia–Ucraina–SUA a fost condusă de Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale a Statului Major General al Armatei Ruse. Partea ucraineană a fost reprezentată de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Continuarea atacurilor

Reuniunea de două zile s-a încheiat fără anunțarea unor concluzii clare sau a unui calendar al pașilor următori. În ciuda discuțiilor diplomatice, Rusia a continuat atacurile militare, bombardând în noaptea de vineri spre sâmbătă orașele Kiev și Harkov. Până în prezent, toate cele trei părți au evitat declarațiile publice privind conținutul negocierilor purtate cu ușile închise.