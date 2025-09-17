Ucraina repatriază 16 copii din teritoriile ocupate de Rusia

Din februarie 2022, cel puțin 19.546 de copii ucraineni au fost răpiți din zonele ocupate de Rusia și trimiși fie în alte regiuni aflate sub control rusesc în Ucraina, fie direct în Rusia, potrivit bazei de date naționale ucrainene „Copiii războiului”.

Printre copiii aduși înapoi se află un băiat de 15 ani, ai cărui părinți și frate mai mare au fost condamnați de autoritățile ruse la pedepse lungi de închisoare pe baza unor acuzații fabricate, a precizat Iermak.

Un alt copil, un băiat de 10 ani, era pe punctul de a fi luat de serviciile ruse de protecție a copilului, dar a fost reunit în siguranță cu familia sa în Ucraina.

O fată de 14 ani și sora ei de șapte ani au fost de asemenea readuse.

Casa lor a ars într-un incendiu, iar familia și-a pierdut toate bunurile.

O fată de 15 ani a reușit și ea să se întoarcă. Timp de trei ani, ea și părinții ei au rămas în teritoriile ocupate, prea temători să plece, de frica separării forțate de către forțele ruse.

„Astăzi, toți sunt în siguranță în Ucraina, primesc sprijin psihologic, își refac documentele și fac primii pași spre o nouă viață pașnică”, a spus Iermak.

Autoritățile ucrainene, inclusiv Avocata Copilului, Daria Herasymciuk, estimează că până la 300.000 de copii au fost deportați ilegal, în timp ce cifra înaintată de Dmytro Lubineț, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, este de 150.000.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarei pentru copii, Maria Lvova-Belova, acuzându-i de implicare în transferul ilegal de copii ucraineni. Rusia a respins decizia CPI, calificând-o drept „scandaloasă și inacceptabilă”.