Președinta Parlamentului European este în vizită la Kiev pentru discuții cu Zelenski

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns miercuri la Kiev pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski și oficiali ucraineni.

Ei vor discuta despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, sancțiunile împotriva Rusiei și alte subiecte importante.

La sosirea în capitala Ucrainei, Roberta Metsola a fost primită de președintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk. Aceasta reprezintă a patra vizită a președintei de la începutul războiului la scară largă din 2022.

„La 1.300 de zile de la începutul agresiunii, mă aflu în Ucraina cu un mesaj puternic de sprijin (al Parlamentului European)”, a scris Metsola pe X.

Conform Euractiv, președintele Parlamentului European urmează să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski, prim-ministrul Iulia Svrydenko și cu Ruslan Stefanchuk.

Vizita Robertei Metsola se nimerește chiar în perioada când Ucraina solicită partenerilor occidentali acțiuni mai ferme pentru a forța Rusia să participe la negocieri de pace.

Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat o rezoluție neobligatorie care cere o rezolvare pașnică a războiului și solicită Comisiei Europene să înceapă primul grup de negocieri de aderare cu Ucraina.

Deși Comisia Europeană a aprobat începerea negocierilor, procesul rămâne blocat de guvernul Ungariei, considerat cel mai apropiat aliat al Kremlinului din Uniunea Europeană.