Statele Unite și Ucraina alocă 150 de milioane de dolari pentru un acord privind mineralele

Corporația Internațională pentru Finanțarea Dezvoltării (DFC) din SUA, care construiește cadrul fondului împreună cu Kievul, va furniza contribuția Washingtonului. Kievul va împărți cota sa de 75 de milioane de dolari între bugetul din acest an și cel din anul viitor, a spus ministrul.

„Este cu siguranță suficient pentru a face primele investiții adecvate la scară largă”, a spus Sobolev.

Deși s-au angajat 150 de milioane de dolari, companiile nu pot începe să depună proiecte pentru finanțare până cel puțin la sfârșitul lunii noiembrie.

Până atunci, se așteaptă ca consiliul de administrație al fondului să fi angajat un administrator, să fi deschis conturi bancare și să fi aprobat liniile directoare de investiții.

„Fondul va acționa ca un fel de far – atunci când investește într-un proiect, va permite DFC să investească atât capital propriu, cât și finanțare prin împrumuturi și va permite și altor instituții internaționale să investească”, a spus Sobolev.

„Plătești pe măsură ce consumi”

Fondul va funcționa pe baza principiului „plătești pe măsură ce consumi”, ambele părți contribuind cu partea lor numai după ce un proiect este autorizat.

De exemplu, într-un proiect de 20 de milioane de dolari, SUA ar contribui cu 10 milioane de dolari, urmate de 10 milioane de dolari din partea Ucrainei.

Anunțul marchează următorul pas important în acordul privind resursele, de când cei șase administratori ai fondului s-au întâlnit pentru prima dată pe 3 septembrie.

În săptămâna următoare, o delegație a DFC a sosit în Ucraina și a început să caute proiecte inițiale, inclusiv un zăcământ de titan, zirconiu și hafniu.

„Investiția noastră de 75 de milioane de dolari este un pas important pentru activarea fondului și deschiderea pieței ucrainene către noi oportunități de investiții”, a declarat Mateo Goldman, vicepreședinte senior pentru investiții al DFC, pentru Kyiv Independent.

Prim-ministrul Yuliia Svyrydenko, pe atunci ministru al economiei, a declarat anterior pentru Kyiv Independent, într-un interviu acordat în iulie, că finanțarea inițială va fi de aproximativ 25 de milioane de dolari.

Kievul și Washingtonul au semnat un acord pe 30 aprilie, care oferă Statelor Unite acces favorabil la proiecte de investiții în Ucraina, acoperind resurse naturale, infrastructură conexă și chiar proiecte de apărare.

Profituri reinvestite integral

În primii zece ani, profiturile din fondul de investiții pentru reconstrucție vor fi reinvestite integral în economia Ucrainei.

Partea americană este interesată în special de materiile prime critice ale Ucrainei, precum litiul, și de proiectele din domeniul gazelor, inclusiv de construirea de noi sonde, a declarat Sobolev.

Extinderea extracției de gaze este mai ușoară decât lansarea de noi proiecte miniere, care pot dura peste 10 ani până să genereze profituri, a adăugat el.

Acordul garantează Washingtonului dreptul de a fi notificat cu privire la potențiale tranzacții și de a negocia.

Companiile nu sunt obligate să acorde condiții preferențiale și rămân libere să vândă altor cumpărători.