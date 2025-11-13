Statul ar putea finanța pe termen lung ONG-urile. Proiectul are sprijinul larg al partidelor

Propunerea legislativă modifică Legea 350/2005 – care stabilește cum pot primi ONG-urile bani publici – și introduce acorduri valabile până la patru ani. Prin acestea, autoritățile ar putea finanța proiecte ce depășesc un singur an bugetar. Noul mecanism ar aduce stabilitate, într-un domeniu obișnuit până acum cu finanțări doar pe un an și cu limitări care fac greu de realizat proiecte mai ample și mai durabile.

Mecanismul ar presupune semnarea, în fiecare an, a unor contracte subsecvente prin care se alocă efectiv fondurile aprobate. ONG-urile vor trebui să transmită, până la finele lunii ianuarie, un raport al activităților desfășurate în anul precedent și un raport financiar. Continuarea finanțării va fi posibilă doar dacă aceste documente sunt validate și dacă există buget disponibil.

Proiect cu sprijin multipartid

Inițiatorii argumentează că limitarea actuală – finanțări valabile doar în interiorul unui singur exercițiu bugetar – afectează proiectele complexe, care necesită planificare pe termen lung și „în mod substanțial capacitatea organizațiilor nonprofit și a comunităților locale de a dezvolta proiecte complexe care necesită o abordare strategică pe termen lung”.

Demersul are o susținere largă, fiind semnat de parlamentari din PNL, PSD, USR, UDMR și de doi reprezentanți ai minorităților. Ei spun că finanțările multianuale ar aduce avantaje importante ONG-urilor, precum „planificare strategică și predictibilitate”, „stabilitate în angajarea personalului” și „reducerea poverii administrative”.

Fără costuri suplimentare

Autorii propunerii spun că măsura ar face mai eficientă folosirea banilor publici, deoarece „procedurile de evaluare și monitorizare vor putea fi optimizate”. Eforturile administrative ar fi redirecționate către „activități care generează valoare publică directă”. Un exemplu sunt serviciile sociale pentru persoane vulnerabile, programe educaționale pentru copii sau proiecte culturale pentru comunități.

Potrivit inițiatorilor, noile reguli nu ar costa nimic în plus statul, fiind vorba doar de ajustarea modului în care sunt gestionate procedurile.

Aproape de dezbaterea parlamentară

În prezent, inițiativa a avansat în Senat, unde se află în etapa de avizare. Consiliul Legislativ a emis deja aviz favorabil. Dacă proiectul va fi adoptat, ONG-urile ar putea beneficia pentru prima dată de finanțări publice predictibile, capabile să susțină programe pe termen lung, nu doar acțiuni anuale disparate.