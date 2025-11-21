Atac rusesc cu bombe asupra orașului Zaporojiea. Cinci persoane au murit, iar alte opt au fost rănite

Guvernatorul regional Ivan Fedorov a raportat acest atac și a confirmat ultimele victime la ora 4:30 dimineața, ora locală.
Primele rapoarte despre atac au apărut târziu în seara zilei de joi, când s-au auzit explozii în tot orașul, potrivit The Kyiv Independent.
Fedorov a declarat că forțele ruse au folosit bombe ghidate KAB, care au provocat pagube importante infrastructurii civile, inclusiv cel puțin cinci clădiri de apartamente înalte.
Echipele de urgență s-au deplasat la fața locului pentru a stinge incendiile și a evalua pagubele.