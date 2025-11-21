Prima pagină » Știri externe » Atac rusesc cu bombe asupra orașului Zaporojiea. Cinci persoane au murit, iar alte opt au fost rănite

Atac rusesc cu bombe asupra orașului Zaporojiea. Cinci persoane au murit, iar alte opt au fost rănite

Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Zaporojiea în noaptea de joi spre vineri. Cinci persoane au fost ucise, iar alte opt rănite, au declarat oficialii locali.
Sursa: X
Alexandra-Valentina Dumitru
21 nov. 2025, 06:56, Știri externe

Guvernatorul regional Ivan Fedorov a raportat acest atac și a confirmat ultimele victime la ora 4:30 dimineața, ora locală.

Primele rapoarte despre atac au apărut târziu în seara zilei de joi, când s-au auzit explozii în tot orașul, potrivit The Kyiv Independent.

Fedorov a declarat că forțele ruse au folosit bombe ghidate KAB, care au provocat pagube importante infrastructurii civile, inclusiv cel puțin cinci clădiri de apartamente înalte.

Echipele de urgență s-au deplasat la fața locului pentru a stinge incendiile și a evalua pagubele.