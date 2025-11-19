Haos în vestul Ucrainei după atacul rusesc care a ucis 25 de persoane. „Totul era cuprins de flăcări”

Aproximativ 80 de persoane au fost rănite în urma atacului Rusiei, care a lansat 476 de drone și 48 de rachete asupra Ucrainei, lovind infrastructura energetică și de transport și forțând întreruperi de urgență a alimentării cu energie electrică în mai multe regiuni, în condiții de temperaturi extrem de scăzute, potrivit Reuters.

Etajele superioare ale unei clădiri rezidențiale din Ternopil au fost distruse în urma atacului. Fumul se ridica în timp ce pompierii încercau să stingă flăcările, iar locuitorii devastați se înghesuiau afară, așteptând vești despre cei dragi.

Oamenii nu au avut timp să fugă din apartamente

„Se pare că de la etajul nouă până la primul etaj, lava i-a înghițit pe oamenii noștri. Nu au avut timp să fugă din apartamentele lor, deoarece totul era în flăcări”, a declarat ministrul de interne Ihor Klimenko într-o intervenție televizată.

Oficialii au declarat că printre morți se află și trei copii și că numărul victimelor ar putea crește, aproximativ 25 de persoane fiind încă date dispărute.

Oksana Kobel spera că fiul ei va fi găsit în viață. El se afla într-un apartament de la etajul nouă în momentul atacului.

„M-am dus la serviciu, am auzit exploziile. L-am sunat și i-am spus: «Bohdan, du-te la adăpost, îmbracă-te». El mi-a răspuns: «Mamă, sunt deja treaz, totul va fi bine»”, a spus ea.

Polonia, stat membru NATO care se învecinează cu vestul Ucrainei, a închis temporar aeroporturile Rzeszow și Lublin din sud-estul țării și a mobilizat avioane poloneze și aliate ca măsură de precauție pentru a-și proteja spațiul aerian.

Rusia a lansat atacul în timp ce Volodimir Zelenski se afla în Turcia pentru discuții menite să ajute la reluarea negocierilor de pace cu Rusia, după o scurtă vizită în capitalele europene.

Zelenski a îndemnat aliații să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani din Ucraina, inclusiv prin furnizarea către Kiev a mai multor rachete de apărare aeriană.

„Fiecare atac îndrăzneț împotriva vieții obișnuite arată că presiunea asupra Rusiei este insuficientă. Sancțiuni eficiente și asistență pentru Ucraina pot schimba această situație”, a declarat el pe X.

Ucraina va „aduce în prim-planul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU crimele oribile comise de Rusia”, a declarat ministrul de externe Andrii Sibiha.

Infrastructura energetică, lovită în șapte regiuni ucrainene

Infrastructura energetică a fost lovită în șapte regiuni ucrainene, au declarat oficialii. Au fost impuse restricții privind consumul de energie electrică pentru consumatorii din întreaga țară.

Un martor din orașul Lviv, din vestul țării, a raportat că a auzit explozii, iar orașul Harkov, din nord-vest, a fost atacat. Locuitorii s-au adăpostit în stațiile de metrou îndepărtate din Kiev.

Rusia, care neagă că ar fi vizat în mod deliberat civilii, a declarat că a lansat atacuri aeriene ca răspuns la ceea ce a numit „atacuri teroriste” asupra teritoriilor ruse. Ea a afirmat că forțele ucrainene au lansat patru rachete ATACMS fabricate în SUA asupra orașului Voronej din sudul Rusiei.

Armata ucraineană a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu aceste rachete.