Petroliere sancționate de SUA au plecat din Venezuela cu transponderele oprite

Conform Al Jazeera, mai multe petroliere sancționate de Statele Unite au părăsit recent Venezuela cu transponderele oprite, într-o tentativă de a evita monitorizarea internațională, arată datele furnizate de serviciul specializat TankerTrackers.com.

Navele, aproximativ 12 la număr, erau încărcate cu petrol brut și produse rafinate și au ieșit din apele venezuelene în așa-numitul „dark mode”, o practică frecvent utilizată pentru a ascunde traseele reale.

Potrivit sursei citate, toate navele identificate se află pe lista sancțiunilor impuse de Washington, în contextul presiunilor tot mai mari exercitate asupra regimului de la Caracas.

Blocada americană vizează limitarea exporturilor de petrol, principala sursă de venit a Venezuelei.

Separat, un alt grup de nave, aflate de asemenea sub sancțiuni, a părăsit Venezuela fără încărcătură, după ce a descărcat importuri sau a finalizat transporturi interne.

Mișcările vin într-un moment de tensiune ridicată între Statele Unite și guvernul condus de Nicolás Maduro, pe fondul măsurilor menite să izoleze economic regimul de la Caracas.