Polonia închide două aeroporturi în urma atacului cu drone din vestul Ucrainei

Ca răspuns la atacurile rusești cu drone din Ternopil, vestul Ucrainei, Polonia a decis suspendarea temporară a zborurilor în două aeroporturi, notează Euronews.

Potrivit agenției polone pentru servicii de navigație aeriană (PANSA), zborurile comerciale din aeroporturile Lublin și Rzeszów au fost suspendate temporar pentru bazele să poată fi folosite pentru avioanele militare, pentru siguranța spațiului aerian al Poloniei.

„Au fost mobilizate perechi de avioane de vânătoare cu reacție rapidă și un avion de avertizare timpurie, iar sistemele terestre de apărare aeriană și de supraveghere radar au atins cel mai înalt nivel de pregătire”, se arată în anunțul publicat de Comanda Operațională din Polonia.

De asemenea, România a trimis două avioane Eurofighter Typhoon și două avioane F-16 pentru monitorizarea situației de la granița Ucrainei cu Polonia.

Reamintim că în Ternopil, nouă civili ucraineni au fost uciși și alți zeci au fost răniți, în urma unui atac cu peste 470 de drone și 47 de rachete lansate de Rusia.

Orașul Ternopil se află la 200 de kilometri de granița Poloniei. Orașul este situat departe de prinicpalele linii ale frontului din vestul Ucrainei.