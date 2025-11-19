Șefa politicii externe a Uniunii Europene: Atacurile hibride ale Rusiei reprezintă un „pericol extrem”

„Este clar că acest tip de atacuri reprezintă un pericol extrem și pentru infrastructura noastră critică”, a declarat Kallas jurnaliștilor la Bruxelles, potrivit Politico.

„Trebuie să avem o reacție puternică, deoarece Rusia încearcă să facă două lucruri. Pe de o parte, să ne testeze, să vadă cât de departe pot merge… Și, pe de altă parte, încearcă să semene frică în societatea noastră”, a spus ea.

Kallas a vorbit la câteva ore după ce Polonia a anunțat că închide ultimul consulat al Rusiei din țară din cauza sabotajului feroviar, despre care premierul polonez Donald Tusk a spus că a fost executat de ucraineni care lucrează pentru Rusia.

Incidentul din Polonia este doar cel mai recent dintr-o serie de așa-numite atacuri hibride care au lovit țările europene în ultimele săptămâni, de la încălcări ale spațiului aerian de către avioane de luptă rusești la perturbări cauzate de drone la aeroporturile de pe continent, până la atacuri cibernetice și acte de vandalism perturbator.

Țările UE dezbat modul în care să răspundă la astfel de atacuri, unii lideri solicitând un răspuns mai ferm, atribuind în mod clar atacurile Rusiei, în timp ce alții avertizează împotriva unei reacții prea puternice, care ar putea speria publicul.

„Acum, răspunsul nostru depinde și de acești doi factori”, a adăugat Kallas. „Ei vor să semene frică în societățile noastre… dacă răspunsul nostru este prea puternic, frica crește, ceea ce este exact ceea ce dorește Rusia. Așadar, trebuie să avem o abordare echilibrată”, a spus ea.

Kallas a adăugat că Europa ar trebui „să transmită Rusiei un mesaj de unitate, arătându-i că nu poate scăpa nepedepsită pentru aceste atacuri, dar, în același timp, să ofere societății noastre asigurări că nu are de ce să se teamă”.