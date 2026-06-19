Se întâmplă și la case mari: António Costa a deschis un canal diplomatic cu Rusia, fără să se consulte cu ceilalți oficiali europeni

António Costa, președintele Consiliului European, își apără acum decizia surprinzătoare de a deschide un canal diplomatic cu Kremlinul, pentru a evalua dacă există condițiile necesare pentru negocieri de pace. Cu toate acestea, echipa sa consideră că posibilitatea este, deocamdată, neviabilă, potrivit Euronews.

La începutul acestei săptămâni, s-a aflat că șeful cabinetului său, Pedro Lourtie, a avut mai multe convorbiri telefonice cu un consilier de rang înalt înalt al președintelui rus Vladimir Putin.

Potrivit sursei citate, persoana respectivă ar fi Yuri Ushakov, același consilier care afirmase, joi, în presa rusă că în timpul summitului G7 i s-ar fi insuflat lui Trump „idei neconstructive și chiar dăunătoare” despre situația din Ucraina.

Biroul lui Costa nu a confirmat oficial dacă Yuri Ushakov este sau nu persoana de contact.

„Președintele a explicat că a solicitat biroului său să deschidă un canal diplomatic cu Rusia. Scopul era acela de a fi pregătiți, atunci când va veni momentul potrivit, să apărăm interesele UE. Este vorba despre contacte scurte, fără schimburi de opinii pe fond și fără negocieri — pur și simplu diplomați care își desfășoară activitatea diplomatică”, a declarat un oficial al UE.

Președintele Consiliului European a făcut menținerea unității celor 27 de state membre o temă centrală a președinției sale. Cu toate acestea, nu există nicio explicație clară cu privire la motivul pentru care Costa a decis că este momentul potrivit să ia legătura cu Moscova.

„Cel mai important aspect este ca europenii să rămână coordonați în ceea ce privește modul de abordare a Rusiei și poziția pe care ar trebui să o adopte UE”, a adăugat oficialul, subliniind că sarcina președintelui Consiliului European este aceea de a coordona cele 27 de state membre.

Se pare că António Costa nu s-a consultat cu liderii europeni înainte de a decide să testeze dacă se poate deschide într-adevăr un canal de comunicare cu rușii. Potrivit anturajului său însă, politicianul ar fi acționat la îndemnul Ucrainei, care a solicitat europenilor să joace un rol mai important în procesul de pace, inclusiv prin dialogul cu Rusia, declarație pe care însuși Zelenski a oferit-o, după o întâlnire cu António Costa luna trecută.

Statele membre, scindate

În ceea ce privește statele membre, au existat atât voci care s-au opus, exprimând îngrijorări, cât și voci care i-au susținut decizia, felicitându-l.

Polonia, țările baltice și cele nordice s-au opus, după cum au declarat diplomații europeni pentru Euronews. Nu toate statele membre consideră că este momentul potrivit pentru a stabili un contact cu Rusia. Altele consideră că această chestiune ar trebui abordată prin grupul E3 (Germania, Franța și Regatul Unit) – care au refăcut o versiune a acordului de pace anul trecut în noiembrie. Acest grup a explorat și posibilitatea de a deschide un canal de comunicare cu Kremlinul.

Totuși, au existat și voci care i-au susținut decizia lui Costa, cum ar fi liderii din Belgia, Slovenia sau Austria, dar și Slovacia sau Bulgaria.

„Orice măsuri care pot duce la încetarea ostilităților și la demararea negocierilor ar trebui salutate”, a declarat prim-ministrul Solveniei, Janez Janša.

Joi, concluziile summitului, aprobate de cei 27 de lideri, au menționat, pentru prima dată, că UE era pregătită să „își intensifice implicarea” în cadrul negocierilor.

Cu toate acestea, comunicarea diplomatică s-a desfășurat înainte cu câteva zile ca aceste concluzii să fie finalizate. Nu este clar dacă președintele Consiliului European avea mandat, sau dacă a acționat doar cu sprijinul câtorva state membre.

Mai mulți oficiali ai țărilor au precizat pentru Euronews că ei nu au fost consultați și au aflat despre deschiderea canalului diplomatic din presă. Cu toate acestea, unul dintre ei a salutat decizia.

Costa ar putea fi trimisul special al UE în negocierile cu Rusia

Ce este și mai interesant este că, un oficial european a declarat că „mai mulți lideri” au indicat că António Costa ar fi „reprezentantul firesc” al intereselor blocului, sugerând o susținere pentru o eventuală numire a acestuia în funcția de trimis special pentru discuții directe cu Rusia.

Dar, reprezentantul Olandei în Consiliul European are o altă perspectivă.

„Atât Ucraina, cât și Europa au afirmat întotdeauna foarte clar că, în cele din urmă, va fi nevoie de negocieri pentru a ajunge la un acord de pace durabil. Însă, atâta timp cât rușii nu sunt dispuși să facă acest lucru, trebuie să ajutăm Ucraina să preia inițiativa pe câmpul de luptă”, a declarat premierul Olandei, Rob Jetten.