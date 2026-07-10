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II) Unior Tepid propune o abordare multibrand pentru strângerea controlată: cheia dinamometrică se alege după aplicație

În aplicațiile actuale de service, mentenanță și producție, selecția unei chei dinamometrice presupune mai mult decât alegerea unui anumit domeniu de cuplu sau a unei tehnologii de măsurare.
II) Unior Tepid propune o abordare multibrand pentru strângerea controlată: cheia dinamometrică se alege după aplicație
Mediafax
10 iul. 2026, 18:04, Comunicate
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Odată stabilită valoarea de strângere, trebuie analizate criterii precum precizia instrumentului, modul de confirmare a atingerii cuplului, posibilitățile de presetare, configurația capului de lucru, accesul la îmbinare, cerințele de trasabilitate și integrarea în procesele de control al calității.

Din această perspectivă, dinamometria trebuie abordată ca un sistem tehnic, în care fiecare caracteristică a instrumentului influențează repetabilitatea și fiabilitatea operației de strângere. Prin portofoliul său multibrand, UNIOR TEPID poate configura soluția optimă în funcție de cerințele fiecărei aplicații, utilizând criterii de clasificare care depășesc simpla împărțire după domeniul de cuplu și permit corelarea sculei cu procesul tehnologic în care aceasta va fi utilizată.

Domeniul de cuplu este doar primul criteriu

În industrie, cerințele de strângere variază considerabil, de la aplicații de înaltă precizie din domeniul electronicii și al instrumentației fine până la cupluri de sute de mii de newton-metri necesare în turbine eoliene, rafinării, construcții navale sau echipamente miniere. Între aceste două extreme există mai multe categorii funcționale, fiecare necesitând unelte și echipamente adaptate aplicației specifice.

  • micro-dinamometrie pentru asamblări de precizie;
  • cupluri mici utilizate la componente sensibile și materiale ușoare;
  • cupluri medii specifice mentenanței și service-ului industrial;
  • cupluri mari pentru utilaje, transmisii și vehicule comerciale;
  • cupluri foarte mari, unde intervin multiplicatoarele mecanice, sistemele hidraulice și echipamentele dedicate de măsurare și etalonare.

Acesta este unul dintre avantajele modelului multibrand promovat de UNIOR TEPID: utilizatorul nu este limitat la o singură familie de produse, ci poate selecta soluția optimă pentru fiecare interval de lucru, de la șurubelnițe dinamometrice până la sisteme capabile să măsoare și să controleze cupluri ridicate. Citeşte comunicatul integral AICI

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