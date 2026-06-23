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Unior Tepid propune o abordare multibrand pentru strângerea controlată: cheia dinamometrică se alege după aplicație, nu după un singur catalog

Portofoliul Unior Tepid acoperă aplicații de service, mentenanță, producție și industrie grea, de la chei mecanice și digitale, presetate și trasabile pentru cupluri mari și foarte mari. Într-o piață în care cerințele de strângere controlată sunt tot mai diferite de la o aplicație la alta, Unior Tepid pune accent pe o abordare multibrand în domeniul dinamometriei. Pentru beneficiar, alegerea corectă nu mai înseamnă doar identificarea unei valori de cuplu, ci corelarea acesteia cu tipul operației, mediul de lucru, accesul la îmbinare, nivelul de repetabilitate, cerințele de trasabilitate și modul în care operatorul primește confirmarea că strângerea a fost realizată corect.
Unior Tepid propune o abordare multibrand pentru strângerea controlată: cheia dinamometrică se alege după aplicație, nu după un singur catalog
Mediafax
23 iun. 2026, 18:59, Comunicate
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În documentațiile publice Unior Tepid apar soluții și cataloage dedicate zonei de dinamometrie și strângere controlată, inclusiv chei dinamometrice cu afișaj electronic Unior, cataloage Norbar pentru chei dinamometrice, BMS pentru dinamometrie, precum și Stahlwille pentru aplicații specializate. Această structură permite Unior Tepid să răspundă nu printr-o singură familie de produse, ci printr-o selecție tehnică adaptată aplicației concrete.

Prima clasificare utilă pentru client pornește de la tipul cheii și domeniul de cuplu. Pentru operații uzuale de service și mentenanță, cheile mecanice cu declanșare rămân soluții robuste, simple și eficiente. În această zonă, Unior oferă chei dinamometrice mecanice cu domenii de lucru de la 2 Nm până la 980 Nm, iar gama electronică Unior include modele cu afișaj, semnalizare LED și avertizare sonoră pentru domenii precum 1,5–30 Nm, 6,8–135 Nm și 10–200 Nm.

Pentru aplicații industriale, cupluri ridicate și cerințe speciale, oferta se extinde către soluții Norbar, care includ chei mecanice, chei presetate si multiplicatoare de cuplu. Norbar acoperă, în documentația publică, chei mecanice până la 2.000 Nm, multiplicatoare manuale până la 47.500 Nm.

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