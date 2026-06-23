Unior Tepid propune o abordare multibrand pentru strângerea controlată: cheia dinamometrică se alege după aplicație, nu după un singur catalog

Portofoliul Unior Tepid acoperă aplicații de service, mentenanță, producție și industrie grea, de la chei mecanice și digitale, presetate și trasabile pentru cupluri mari și foarte mari. Într-o piață în care cerințele de strângere controlată sunt tot mai diferite de la o aplicație la alta, Unior Tepid pune accent pe o abordare multibrand în domeniul dinamometriei. Pentru beneficiar, alegerea corectă nu mai înseamnă doar identificarea unei valori de cuplu, ci corelarea acesteia cu tipul operației, mediul de lucru, accesul la îmbinare, nivelul de repetabilitate, cerințele de trasabilitate și modul în care operatorul primește confirmarea că strângerea a fost realizată corect.