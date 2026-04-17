O dronă a păstruns în spațiul aerian al României. Ar fi căzut în zona Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite

Noi atacuri cu drone au avut loc în noaptea de joi spre vineri în apropierea graniței României, în nordul brațului Chilia. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României.
Sursa foto: Pexels
Cosmin Pirv
17 apr. 2026, 07:17, Social

MApN anunță că forțele Federației Ruse au executat, în noaptea de joi spre vineri, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a brațului Chilia.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis la ora 0.43 un mesaj Ro-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră.

Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al României, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a încetat la ora 2.48.

O echipă a MApN pleacă vineri dimineața într-o misiune de cercetare în zona respectivă.

MApN condamnă acțiunile Federației Ruse ”care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional„.

