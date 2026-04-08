Prima pagină » Social » Un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. Populația, avertizată privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis, miercuri, un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după ce în apropierea graniței au fost semnalate explozii pe teritoriul Ucrainei. Populația este informată despre posibilitatea căderii unor obiecte căzute din spațiul aerian.
Sursa foto: ro-alert.ro
Diana Nunuț
08 apr. 2026, 09:23, Social

Autoritățile au transmis populației din nordul județului Tulcea un mesaj RO-Alert, în contextul evoluțiilor de securitate din zona de frontieră cu Ucraina. Este al doilea mesaj de acest fel emis în cursul zilei de miercuri.

„În acest moment se aud explozii provenite de pe teritoriul ucrainean. Recomandăm cetățenilor să își păstreze calmul, să fie vigilenți și să anunțe la 112 dacă observă obiecte căzute din spațiul aerian”, anunță ISU Tulcea.

Autoritățile subliniază că „nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse”, iar mesajele au caracter preventiv, fiind transmise „pentru ca populația să fie informată și să cunoască măsurile de adăpostire și protecție”.

Până în acest moment, nu au fost primite apeluri în dispeceratul ISU Tulcea.

Primul RO-Alert, în timpul nopții de marți spre miercuri

În cursul nopții de marți spre miercuri a fost emis un alt mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după ce forțele Federației Ruse au lansat un atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Mesajul a fost transmis la ora 3:44 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, ca măsură preventivă pe fondul evoluției situației de securitate din apropierea frontierei.

Potrivit MApN, sistemele radar au monitorizat în cursul nopții mai multe ținte aeriene în zona de frontieră, fără ca acestea să pătrundă în spațiul aerian național. În primele ore ale zilei de miercuri, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă pentru poliția aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Recomandarea video

