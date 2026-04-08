Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după un atac cu drone rusești în apropierea frontierei cu Ucraina

Autoritățile române au emis în noaptea de marți spre miercuri un mesaj RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce forțele Federației Ruse au lansat un atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
08 apr. 2026, 06:47, Social

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele radar au monitorizat mai multe ținte aeriene în zona de frontieră, fără ca acestea să pătrundă în spațiul aerian național. Potrivit MApN, în primele ore ale zilei de 8 aprilie două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă pentru poliția aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea. În același timp, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere, iar Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației.

Mesaj RO-ALERT pentru populația din Tulcea

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 3:44 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, ca măsură preventivă pe fondul evoluției situației de securitate din apropierea frontierei. Sistemele radar au detectat și monitorizat un grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în zona de graniță. Potrivit autorităților, niciuna dintre acestea nu a intrat în spațiul aerian al României. Alerta aeriană a încetat la ora 5:10, după ce pericolul imediat a fost considerat încheiat. Ministerul Apărării Naționale a precizat că forțele armate rămân în stare de vigilență și continuă măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național.

