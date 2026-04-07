RO-Alert în nordul județului Tulcea, după atacuri cu drone ale Rusiei în apropierea frontierei

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că „în primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea”.

Potrivit MApN, „Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.58, un mesaj RO-ALERT”.

„Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național”, iar „alerta aeriană a încetat la ora 1.46”, arată MApN.

La rândul său, ISU Tulcea a transmis că „a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru zona de nord a județului prin care locuitorii sunt informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”.

ISU Tulcea a mai precizat că mesajul a fost unul „de informare și avertizare”. Potrivit instituției, populația a fost rugată „să urmeze recomandările transmise dacă situația o impune și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă obiecte care cad din cer și pun în pericol bunurile materiale și integritatea personală”. „Ora transmiterii mesajului a fost 01:04”.