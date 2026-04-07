Prima pagină » Politic » RO-Alert în nordul județului Tulcea, după atacuri cu drone ale Rusiei în apropierea frontierei

RO-Alert în nordul județului Tulcea, după atacuri cu drone ale Rusiei în apropierea frontierei

Un mesaj RO-Alert a fost transmis în noaptea de luni spre marți, în nordul județului Tulcea, după ce forțele Federației Ruse au atacat cu drone obiective din Ucraina aflate în apropierea graniței cu România.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Alexandra-Valentina Dumitru
07 apr. 2026, 06:54, Politic

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că „în primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea”.

Potrivit MApN, „Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.58, un mesaj RO-ALERT”.

„Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național”, iar „alerta aeriană a încetat la ora 1.46”, arată MApN.

La rândul său, ISU Tulcea a transmis că „a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru zona de nord a județului prin care locuitorii sunt informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”.

ISU Tulcea a mai precizat că mesajul a fost unul „de informare și avertizare”. Potrivit instituției, populația a fost rugată „să urmeze recomandările transmise dacă situația o impune și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă obiecte care cad din cer și pun în pericol bunurile materiale și integritatea personală”. „Ora transmiterii mesajului a fost 01:04”.

