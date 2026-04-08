Pericolul din fiecare casă în preajma sărbătorilor. Avertismentul pompierilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu a transmis un set de recomandări către populație, având în vedere că zilele acestea, în fiecare casă, gospodinele se ocupă de curățenie.

Este o perioadă încărcată, în care și instalația electrică este folosită mai mult ca de obicei. Mașina de spălat, cuptorul electric, aspiratorul, fierul de călcat, dar și celelalte electrocasnice, folosite în același timp, pot suprasolicita prizele sau prelungitoarele electrice, atrag atenția pompierii.

„Pentru a înlătura pericolul de incendiu din locuințe, ISU Giurgiu vă recomandă: nu alimentați de la același prelungitor sau priză, mai multe aparate electrocasnice de putere mare. Alocaţi, pe cât posibil, fiecărui aparat câte o priză. În cazul în care folosiți mai multe aparate la o singură sursă,

aceasta se poate încălzi și provoca un incendiu; nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite. În cazul în care observaţi că priza se mişcă sau că în jurul întrerupătorului există orificii libere, cereţi

ajutorul unui specialist pentru schimbarea prizei/întrerupătorului şi pentru izolarea zonei respective.

De asemenea, acordaţi atenţie modului în care introduceţi sau extrageţi cablurile de alimentare din priză; instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului. În cazul în care sesizaţi că produsul respectiv şi-a schimbat parametri de funcţionare, se încălzește foarte repede sau emană un miros de ars, scoateţi-l imediat din funcţiune şi adresaţi-vă unui specialist.

În cazul aparatelor mari, asigurați un spaţiu de aerisire pentru a se putea emana căldura acumulată în timpul funcţionării; nu folosiţi instalaţii electrice improvizate. Fie că este vorba de reparaţia unui aparat electrocasnic, de prelungirea traseului unui cablu sau de repararea unei siguranţe, improvizaţiile pot conduce la un incendiu; înainte de a pleca de acasă, asigurați-vă că aparatele sunt scoase din priză; verificați periodic instalaţia electrică, cu ajutorul personalului autorizat”, a transmis ISU Giurgiu.