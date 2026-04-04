Explozie într-un bloc din județul Galați. Trei persoane au fost rănite

O explozie provocată de o butelie neînchisă corespunzător a avut loc sâmbătă dimineața într-un bloc din orașul Târgu Bujor, județul Galați. Trei persoane au fost rănite și duse la spital.
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 07:19, Social

Potrivit ISU Galați, explozia a avut loc sâmbătă dimineața într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc.

Cele trei victime, conștiente și cooperante, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Spitalul Județean Galați pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Din motive de siguranță, au fost evacuate persoanele aflate la etajele 3 și 4 ale imobilului.

Cauza probabilă a producerii exploziei a fost o butelie neetanșată corespunzător, trasmit pompierii.

