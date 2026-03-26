Un castel din secolul al XII-lea a luat foc. Flăcările au distrus o parte a obiectivului istoric

Castelul Runnenburg din Turingia a luat foc pe parcursul nopții, potrivit Ammon News. Incendiul a izbucnit lângă turnul de veghe al obiectivului istoric. Pompierii au reușit să oprească răspândirea flăcărilor și să salveze cea mai mare parte a clădirii. Cu toate acestea, o parte a castelului a fost grav avariată.

Informațiile preliminare arată că nimeni nu a fost rănit. Cauzele incendiului sunt încă necunoscute.

Castelul, construit în jurul anului 1170, este considerat unul dintre cele mai importante exemple de arhitectură romanică din Germania, conform Fundației Palatelor și Grădinilor din Turingia. Situl păstrează o parte importantă din structura originală.