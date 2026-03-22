Prima pagină » Sănătate » Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature

Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature

Alimentele ultraprocesate au depășit fumatul ca principală cauză de deces prematur la nivel global, avertizează dr. Chris van Tulleken, medic specializat în boli infecțioase.
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 16:37, Știrile zilei

Dr. Chris van Tulleken a lansat un avertisment ferm: alimentele ultraprocesate (UPF) au depășit tutunul ca principală cauză de deces prematur pe planetă. Concluzia aparține medicului specializat în boli infecțioase, cunoscut publicului larg prin emisiunile sale științifice de la BBC.

Definiția alimentelor ultraprocesate a fost elaborată în 2009-2010 de o echipă de cercetători din Brazilia. Termenul descrie dieta industrială occidentală, bazată pe produse fabricate și procesate intensiv, notează Mirror.

Un deceniu de studii arată că UPF-urile sunt responsabile nu doar pentru obezitate. Ele sunt asociate cu boli cardiovasculare, tulburări de sănătate mintală și deces prematur. Niciun studiu nu a raportat efecte benefice ale consumului ridicat de alimente ultraprocesate.

Dependente ca drogurile, mai accesibile decât tutunul

Dr. van Tulleken subliniază că UPF-urile creează dependență la fel de puternică ca tutunul, alcoolul sau jocurile de noroc. Diferența față de fumat este că aceste alimente se găsesc în aproape orice frigider și sunt consumate zilnic, adesea fără conștientizarea riscurilor.

Medicul avertizează totodată că presiunea socială și „sâcâirea” celor care consumă junk food nu funcționează. Dimpotrivă, îi face pe oameni mai predispuși să continue obiceiurile nesănătoase.

Impactul global: de la Brazilia la Marea Britanie

În țări precum Mexic, Columbia și Brazilia, obezitatea era aproape necunoscută până acum câteva decenii. În mai puțin de zece ani de la adoptarea dietei procesate occidentale, amputările cauzate de diabetul de tip 2 au devenit frecvente.

Fenomenul nu este specific țărilor sărace. În Marea Britanie, persoanele cu venituri mici sunt printre cele mai afectate. La nivel global, sistemul alimentar bazat pe UPF-uri este a doua cauză de emisii de carbon și principala sursă de poluare cu plastic.

Recomandarea video

